¡Bombazo! Daniel Portero (PP) avanza la fecha en la que Pedro Sánchez convocará elecciones: «¡Va a j*der a todos!»

¡Ojo al vaticinio de Daniel Portero!

Tratándose de Pedro Sánchez, todo es posible.

Y el diputado del PP en la Asamblea de Madrid no duda de que el presidente del Gobierno está preparando la que entiende que puede ser una jugada maestra para poder seguir atornillado en La Moncloa.

Todo al hilo de la famosa ley de nietos.

Portero, en el programa ‘24X7‘ de Periodista Digital, señaló que Sánchez quiere resistir para poder tener un ‘doping’ electoral. O al menos eso es lo que él cree:

Yo es que yo no me confiaría. Yo no estoy tan seguro. Este es un malandrín. Es que tenemos a un presidente que es un malandrín. Este, ¿por qué se resiste cual percebe a la roca en La Moncloa? Está ahí pegado que no hay quien lo saque de La Moncloa. Porque él necesita votos. Y los votos los está consiguiendo, o cree que los va a conseguir, con la ley de nietos. La famosa ley de nietos. Buenos Aires se va a convertir en la tercera o la cuarta ciudad de España. Y bueno, quizá esta ley deja de funcionar hace un año prácticamente, octubre del año 2025, ya no se puede hacer ningún recurso al respecto. Lo digo un poco por si alguien está pensando en hacer algún recurso. Y dos, a lo mejor tenemos que plantearnos en el Partido Popular hacer campaña en Buenos Aires, en La Habana, en Venezuela, en México también, muchísimo. Y en otros países. Y reactivar las sedes en el extranjero ya que son españoles de proy ya no se puede hacer nada. Porque dudo yo que a título personal alguien que ha nacionalizado a España vaya a recurrir contra sí mismo.

Animó al PP a hacer campaña en esos países:

Lo que tenemos que tener es un pensamiento positivo. Y ese pensamiento tiene que ser, oye, vamos a hacer campaña allí. A ver, la jugada de Sánchez, como es un trilero, es un auténtico trilero, el cuando hace la ley de nietos, año 2022, bueno, pues él dice, bueno, estos ni se han dado cuenta de que quiero meter a la gente por la puerta atrás. Por eso él se está resistiendo, porque necesita que haya más nacionalizaciones para ver si de ahí consigue ese voto extranjero.

Y soltó el gran bombazo, la fecha en la que cree que Sánchez puede convocar las elecciones generales. Y viendo que la convocatoria anterior, la de 2023, fue un 23 de julio, no sería descabellada la predicción que hizo Portero: