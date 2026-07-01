Busca y captura para Vito Quiles: La Justicia arma su maquinaria contra el reportero que molesta a Moncloa

España es un circo.

Cuando el Gobierno Sánchez está acuciado por numerosos casos de corrupción, la táctica es desviar el foco.

Y la noticia de esta tarde del 1 de julio de 2026 es para miccionar y no echar gota.

Un juez ha activado una orden de búsqueda y captura contra el periodista y comunicador Vito Quiles tras constatar que no ha comparecido a varias citaciones judiciales en procedimientos abiertos en su contra.

La medida marca un nuevo capítulo en la intensa actividad judicial que rodea al reportero, conocido por su estilo confrontacional y sus investigaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según informaciones publicadas por varios medios, el juzgado instructor decidió dictar la orden después de que la Policía acudiera al domicilio de Quiles para notificarle personalmente sin éxito.

Este intento fallido, unido a las reiteradas incomparecencias, habría sido el detonante para activar la busca y captura. Fuentes cercanas al comunicador señalan que se trata de una acumulación de causas relacionadas con presuntos delitos de desobediencia, incidentes en sede parlamentaria y episodios derivados de su labor informativa.

El propio Quiles lo contó así en sus redes sociales:

Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

Vito Quiles, de 26 años y originario de Elche (Alicante), saltó a la fama como reportero de EDA TV y posteriormente como responsable de comunicación de Se Acabó la Fiesta, la formación de Alvise Pérez. Su método —preguntas directas, grabaciones en pasillos del Congreso y denuncias de supuestas irregularidades— le ha granjeado tanto un amplio seguimiento en redes sociales como múltiples denuncias.

Entre los procedimientos más destacados figuran la sanción del Congreso de los Diputados, que le retiró la acreditación de prensa durante tres meses por grabar y difundir imágenes en zonas restringidas, el episodio cuando trató de preguntar en la zona de Las Matas (Madrid) a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y esta mandó a sus dos ‘charo-amigas’ para agredir al reportero. Quiles presentó una querella contra ella por denuncia falsa y vulneración de honor. O, el famoso momento ‘cabestrillo’ de Sarah Santaolalla cuando acusó al comunicador de haberla agredido.

Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, se mostró sorprendido por la medida. En declaraciones a ‘Libertad Digital‘, Ospina indicó que Quiles está personado con abogado y procurador en al menos cinco juzgados (entre ellos en Sevilla, Madrid, Majadahonda y Alicante) y que no tenían constancia oficial de la orden, enterándose por los medios. Desde su defensa se baraja que pueda tratarse de una maniobra de presión.