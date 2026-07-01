El ‘testaferro’ de Zapatero se marca un Aldama: Julito cantará y ZP irá p’alante

Pintan bastos para la Zeja.

El futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero es cada vez más oscuro.

Y, como si no fuese suficiente con el tema de las joyas o de las consultas fantasma que realizaba, ahora se suma el elemento que podría ser la puntilla final para el gurú de Pedro Sánchez: su amigo y presunto testaferro Julio Martínez —más conocido como Julito— va a colaborar con la Justicia en el llamado caso Plus Ultra.

Vamos, que se va a marcar un Víctor de Aldama en toda regla para poder obtener los beneficios de ayudar a esclarecer los hechos. Y es que el «nexo corruptor» de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, tras librarse de prisión en el caso de las mascarillas, lanzó un mensaje contundente que ya ha tenido eco en uno de los involucrados en otras causas de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

El empresario alicantino tiene previsto comparecer ante el juez José Luis Calama el próximo 21 de julio y se espera que cante la traviata para poder optar a los beneficios jurídicos, como penas reducidas, a petición de su propia familia y de su nuevo abogado, según detalla The Objective.

Pero Zapatero no es el único que debe de estar sudando frío.

En Moncloa y Ferraz deben de estar muy nerviosos por lo que puede significar. Y no solo nos referimos a la caída del faro moral de la izquierda española.

De confirmarse que el «efecto Aldama» se extiende, podría significar que otros personajes, como Leire Díez o Santos Cerdán, abandonados a su suerte, enciendan el ventilador. Especialmente preocupante es el caso de las cloacas del PSOE, que apuntan directamente a Sánchez.

Mientras tanto, ZP se acerca cada vez más a Soto del Real.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 1 de julio, junto al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Portero.