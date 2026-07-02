La directora sanchista de la Guardia Civil y el DAO colaborador también van p’alante

Menudo país nos está dejando Pedro Sánchez.

El marido de Begoña ha canibalizado, desde que llegó al poder, todas las instituciones y empresas públicas.

Y las consecuencias las estamos viendo desde hace tiempo: la transformación de TVE en «Telepedro», la deriva del Tribunal Constitucional con Conde-Pumpido, el papelón del CIS con Tezanos, los escándalos de corrupción de la SEPI, los enchufes masivos en Ineco o el activismo político del fiscal general son algunos ejemplos de la sistemática colonización de lo público.

El último gran —y grave— ejemplo ha sido la labor de la cúpula de la Guardia Civil intentando obstruir el trabajo de los agentes que investigan la corrupción del Gobierno de Sánchez, como parte de las cloacas del PSOE.

El resultado es tan vergonzoso como inédito: la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas, han sido imputados por el juez Santiago Pedraz en la causa del llamado «caso Leire Díez».

La medida se enmarca en la investigación sobre la presunta trama liderada por la conocida como la fontanera del PSOE para interferir en diversas causas judiciales que salpican al Gobierno y al partido.

Los informes policiales recogen al menos tres encuentros entre Díez y Mercedes González, algunos de ellos después de que esta última ya ocupara la Dirección General. La Fiscalía destacó las contradicciones detectadas en las explicaciones ofrecidas por la directora política de la Benemérita, quien inicialmente negó los contactos y, posteriormente, los admitió, minimizándolos como unos «cafés informales».

En una posición comprometida se encuentra ahora Marlaska. El ministro del Interior defendió hasta ahora la actuación de Mercedes González e incluso también mintió al asegurar que no se habían producido las reuniones.

La degradación de las bases democráticas y de las instituciones públicas, intentando eliminar cualquier contrapeso político, no es casualidad; forma parte de una estrategia que se ha aplicado en diversos países como Venezuela o Nicaragua —y que se intentó aplicar en otros tantos, como Bolivia o Ecuador, con Evo Morales y Rafael Correa—, en los que se han usado las herramientas del Estado para demolerlo desde dentro.

Sin embargo, y para rabia de Moncloa y Ferraz, la directora sanchista de la Guardia Civil y el DAO colaborador también van p’alante.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 2 de julio, junto a la fundadora y primera presidenta de la asociación Societat Civil Catalana (SCC), Pilar Castellanos.