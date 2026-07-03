Sánchez protege a Marlaska y a la directora de la Guardia Civil porque saben algo muy turbio

Son una mafia.

Y se comportan como tal.

Fernando Grande-Marlaska, más bien Pequeño Marlaska, porque de grande solo tiene el cinismo, ha vuelto a defender a la directora sanchista de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, pese a estar imputados por haber colaborado presuntamente con las cloacas del PSOE.

La situación, inédita en España, ha tensionado al máximo a la Benemérita, ya que, al blindar a la cúpula, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), que investigan la corrupción del Gobierno, del partido y del círculo íntimo de Pedro Sánchez, siguen bajo el mando de unas personas que han intentado hacer que se pusieran «de perfil» ante los escándalos de los socialistas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto la investigación contra los altos cargos por presionar a los agentes de la UCO utilizando expedientes disciplinarios e informaciones reservadas.

Cabe recordar que, según el artículo 92 del Régimen de Personal de la Guardia Civil, un teniente general imputado debe ser suspendido de empleo y sueldo tras su imputación en un procedimiento penal.

La defensa cerrada de Marlaska despierta más interrogantes, especialmente después de ser pillado en la mentira de que González no se reunió con Leire Díez, porque solo hay dos opciones: o la directora sanchista le mintió a él o bien mintió él también porque lo sabía.

Y todavía más preguntas suscita la defensa del marido de Begoña tanto de Marlaska como de la directora de la Guardia Civil. Es «curioso» cómo el ministro del Interior ha sobrevivido a todos los cambios de Gobierno de Sánchez. Todavía más llamativo es que los únicos supervivientes a las crisis sean él y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dos carteras que tienen mucha información «clasificada».

Y es que la única explicación para que Sánchez proteja al pequeño Marlaska tras años de una pésima gestión y de reprobaciones en el Congreso por escándalos como el de Barbate o el asalto masivo a Melilla en 2022 tiene que ser que sabe algo muy turbio.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el ’24×7′ de este viernes, 3 de julio, junto al abogado David Gómez González.