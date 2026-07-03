Luis María Pardo desvela a Rojo cuál será la próxima de Sánchez: «Un referéndum para echar al Rey»

Luis María Pardo, nacido en Vitoria (Álava), es el socio-fundador de Pardo & Asociados Abogados y fundador del Movimiento Iustitia Europea.

Además, forma parte de las acusaciones populares en distintas causas que salpican al Gobierno, el partido y el círculo íntimo de Pedro Sánchez. Regresa a Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la política, con especial énfasis en el tema electoral y las jugadas que planea el presidente del Gobierno para permanecer en La Moncloa:

En el plató de Periodista Digital ha desvelado en exclusiva que planea presentarse a las elecciones generales y ha detallado varias ideas interesantes que forman parte de su plan de gobierno: