Luis María Pardo desvela a Rojo cuál será la próxima de Sánchez: «Un referéndum para echar al Rey»

Luis María Pardo, nacido en Vitoria (Álava), es el socio-fundador de Pardo & Asociados Abogados y fundador del Movimiento Iustitia Europea.
Además, forma parte de las acusaciones populares en distintas causas que salpican al Gobierno, el partido y el círculo íntimo de Pedro Sánchez. Regresa a Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la política, con especial énfasis en el tema electoral y las jugadas que planea el presidente del Gobierno para permanecer en La Moncloa:
En el plató de Periodista Digital ha desvelado en exclusiva que planea presentarse a las elecciones generales y ha detallado varias ideas interesantes que forman parte de su plan de gobierno:
«Para superar la situación actual, hay que cambiar el Régimen del 78»
«Somos el partido político de la sociedad civil, no solo una acusación popular»
«Sánchez está llevando a España hacia las puertas del abismo»
«Sánchez no va a convocar elecciones, va a exprimir la Constitución al máximo»
«No podemos tener cuatro Estados dentro de un Estado»
«En España hay debates que no se dan: el sistema electoral, la sanidad y el transporte»
«Hay que reformar el sistema electoral para evitar los pucherazos»
«El censo exterior es cercano a los 3 millones de personas»
«Sánchez convocará un referéndum sobre monarquía o república si vuelve a ganar las elecciones»
«En los años 80 pasó una situación similar en Italia: Craxi se fugó y los socialistas decían que era un golpe judicial»
«Si el Poder Judicial cae, los españoles deben perder toda esperanza»