Peinado arruina las millonarias vacaciones de Sánchez y de la indocumentada Begoña

Las millonarias vacaciones de los ‘Sanchescu’, en riesgo.

El paseo por Turquía y Londres, usando como excusas la cumbre de la OTAN a la que debe asistir Pedro Sánchez y la graduación de su hija —como si en otros procesos judiciales o en las prisiones no hubiera personas en la misma situación—, depende de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de devolver o no el pasaporte incautado a la imputada Begoña Gómez como parte de las medidas cautelares impuestas.

La mujer del líder del PSOE ha solicitado al magistrado que instruye la causa, en la que está investigada por cinco delitos, que le permita acompañar al jefe del Ejecutivo en el viaje oficial, suspendiendo la prohibición de salir del territorio nacional y devolviéndole el documento. Sin embargo, la pareja del presidente del Gobierno no tiene estatus institucional —el título de primera dama o de primer caballero recae en la reina—.

La Constitución no reconoce ni estipula atribuciones para la pareja del presidente del Gobierno. Por lo tanto, no tiene sueldo público ni agenda institucional, por lo que acompañar a su pareja en los viajes institucionales no es ni un deber ni una obligación.

Sin embargo, en el supuesto de que el magistrado devuelva el pasaporte a Begoña Gómez, eso no implica que la mujer de Sánchez pueda disfrutar del verano a pierna suelta.

Entre las medidas cautelares también figura la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado para acreditar que no se ha fugado. Por lo tanto, tendrá que cumplir ese trámite con independencia de lo que ocurra con el pasaporte y la tournée internacional.

Eso sí, la pareja presidencial deberá esperar hasta el 13 de julio para saber si podrá disfrutar plenamente de sus millonarias vacaciones, pagadas a costa del sufrido contribuyente, ya que ese día la Audiencia Provincial analizará el recurso interpuesto por su defensa para eliminar las medidas cautelares.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 6 de julio, junto al periodista Álex Navajas.