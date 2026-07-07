Trump va a dar en la cumbre de la OTAN patadas hasta en la boca a Sánchez por corrupto y tramposo

Pedro Sánchez llorará solo.
Finalmente, el presidente del Gobierno asistirá a la cumbre de la OTAN sin Begoña. El juez ha dado permiso a su media naranja para asistir a la graduación de su hija en Londres, pero no para acompañar al líder del PSOE en el encuentro oficial, porque no tiene ningún papel institucional que justifique su presencia, ni mucho menos la excepción a las medidas cautelares que pesan sobre ella.
Por lo tanto, no podrá consolar al «presidente enamorado» (del poder) cuando se lleve las collejas que le tiene preparadas su homólogo estadounidense, Donald Trump.
El mandatario norteamericano le dará patadas hasta en la boca al ‘One’ por sus trampas y la corrupción que carcome al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Sánchez.
No le comprará la mercancía averiada, ni las excusas ni las falsas promesas de que cumplirá con sus compromisos con la Alianza Atlántica sobre el gasto militar.
Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 7 de julio, junto al portavoz nacional de VOX y diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster.