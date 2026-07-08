Sánchez y Begoña montan una línea de ropa que gestionarán desde Soto del Real

De esperpento en esperpento.

Los ‘Sanchescu’, Moncloa y Ferraz ya no saben qué inventar para distraer de los escándalos de corrupción que implican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

La última ha sido lanzar DMOCRACIA, una colección cápsula de ropa vinculada a la conmemoración de los 50 años de España en Libertad. Una acción que, según los genios de la Moncloa, busca mezclar política, moda e influencia digital para conectar con los jóvenes.

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez no deja de sorprender. Ni tampoco de despilfarrar dinero a manos llenas. Así que, para celebrar los 50 años de la muerte de Francisco Franco, ha decidido crear su propia marca de ropa con dinero público.

La cosa es tan tontuna que daría risa si no se pagara a costa del bolsillo del sufrido contribuyente.

El esperpento sale de la partida de 14,6 millones de euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres.

Es llamativo que quienes se rasgan las vestiduras por la sanidad y la educación públicas consideren que es mejor destinar esos recursos a una línea de ropa y no, por ejemplo, a mejorar la educación, reducir el gasto superfluo o atender problemas reales como la vivienda, la sanidad o la seguridad.

Lo cierto es que, si las cosas en los juzgados continúan como van y las investigaciones siguen arrojando indicios que apuntan al ‘One’, Sánchez y Begoña tendrán que gestionar su nueva línea de ropa desde Soto del Real.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 8 de julio, junto al abogado Percival Manglano.