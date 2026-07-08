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Paula Fraga dice alto y claro lo que todos opinan del esperpento de la línea de ropa de Sánchez

La abogada critica fuertemente la última campaña de Moncloa que ha generado revuelo en las redes sociales por las razones equivocadas

Paula Fraga dice alto y claro lo que todos opinan del esperpento de la línea de ropa de Sánchez
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Contundente.

La abogada Paula Fraga no ha dejado pasar el último esperpento perpetrado por Moncloa y Ferraz para distraer de todos los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez: una línea de ropa bautizada como DMOCRACIA.

La campaña sale de un presupuesto de 14,6 millones de euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, destinado a las actividades del Comisionado para los ‘50 años de España en libertad’.

Según la propia Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la ‘genialidad’ costará un total de 386.000 euros. Detallan que a los famosillos de las redes —influencers— que aparecen en la campaña se les ha pagado directamente, ya que no se ha pagado a las plataformas para difundir la propaganda.

Fraga ha criticado con dureza la campaña y la ha definido como «corrupción». Además, atiza que estos fondos no se destinen a partidas que importan e impactan en la vida de los ciudadanos, como la sanidad, la educación o las infraestructuras.

«Esto es, sencilla y llanamente, corrupción. Corrupción política por el uso indebido de fondos públicos en un contexto, además, de empeoramiento de los servicios públicos. Corrupción moral por degradar la sede de la soberanía nacional con impertinentes actuaciones.

No hay dinero para las mujeres maltratadas, a las que dieron pulseras defectuosas, ni para el correcto funcionamiento de trenes y Cercanías, ni para VPO… Sí para comprar las voluntades de influencers que les sirvan al Gobierno de correa de transmisión. De esto va la campaña; a esto van los impuestos que, con esfuerzo y cada vez más hartos, pagamos».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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