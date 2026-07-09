Aldama lo suelta todo sobre la financiación irregular del PSOE: Sánchez, el siguiente

Bombazo inesperado para Moncloa y Ferraz.

Pedro Sánchez pensó que podía distraer al personal de los casos de corrupción que salpican a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo con su tira y afloja con Donald Trump en la cumbre de la OTAN. Sin embargo, surgió intempestivamente uno de los personajes que se han convertido en una auténtica pesadilla para el marido de Begoña: Víctor de Aldama.

El comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo declaró ‘por sorpresa’ en la Audiencia Nacional en la causa secreta que investiga la presunta financiación irregular del PSOE.

No se esperaba la comparecencia porque no había trascendido en ningún medio, y declaró durante cerca de una hora en el juzgado. Es la segunda ocasión en la que acude a los tribunales por esta causa. En marzo pasado entregó el famoso sobre con supuestas pruebas del dinero proveniente de Venezuela que demostraría la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Esta causa amenaza con llevarse por delante al partido de Ferraz y acerca a Sánchez al banquillo. Y no es la única causa que puede llevarlo a ser imputado.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 9 de julio, junto al periodista Eduardo García Serrano.