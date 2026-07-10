Sánchez tiembla: no hay quinto bueno y cae el último miembro de la banda del Peugeot

Juanma Serrano, el hombre que recorrió España en el famoso Peugeot al lado de Pedro Sánchez, el fiel escudero que llegó a presidir Correos y después la SEITT, acaba de caer. No hay quinto malo… ni bueno. El quinto de la banda ya está en el fango y Sánchez se prepara para lo peor.

Según el demoledor informe de la UCO, Serrano aparece vinculado a amaños de contratos y a las cloacas del PSOE. Mensajes explosivos con Leire Díez («solo queda matar políticamente a la gente mala… de eso nos estamos ocupando Juanma y yo») terminan de rematar la jugada.El que fuera su mano derecha, su fontanero de confianza y uno de los que más sabe de los secretos del sanchismo, ahora es otro peso que arrastra al presidente hacia el abismo.

Lo que empezó como una épica road trip en un Peugeot 407 se ha convertido en una tragedia en varios actos. Primero Ábalos, después Koldo, más tarde Cerdán… y ahora Juanma Serrano. La banda fundacional del sanchismo se desmorona pieza a pieza.Fuentes de Moncloa admiten en privado que la situación es «muy grave».

Sánchez ya no solo pierde a un colaborador: pierde a alguien que conoce todos los entresijos, los favores y los trapos sucios de estos años. ¿Próximo objetivo? El propio presidente sabe que la investigación no se detiene aquí. ¿Hasta dónde llegará la UCO? ¿Cuántos más «quintos» caerán?

Sánchez tiembla. Y con razón.

Para hablar de esta y otras cuestiones estará este 10 de julio de 2026 con Alfonso Rojo en el programa ‘24X7‘ el veterano periodista Fran Blanco Argibay.