Réquiem para el hermanísimo: un Sánchez condenado, el otro en camino

Llora lágrimas de sangre.

La corrupción que rodea al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez hace que todas las semanas vengan cargadas de escándalos, imputaciones, declaraciones en los juzgados y resoluciones judiciales. Hoy ha sido el turno de su hermano músico, David Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra.

El hermanísimo ha sido el primer Sánchez en caer por chanchullos: ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Sin embargo, se libra de la cárcel al quedar descartada la existencia de tráfico de influencias.

Y parece que la cosa corre en la familia, porque todo apunta a que el ‘One’ también terminará sentándose en el banquillo. Pero no son los únicos miembros del clan de los Sánchez. La mujer del presidente también tiene todas las papeletas para ser procesada y, con las evidencias que han trascendido, condenada.

La sentencia de su hermano deja sin argumentos a Moncloa y Ferraz, que ya no pueden seguir manteniendo eso de que el presidente es poco más que un idiota funcional que no se enteraba de que sus manos derechas, sus mejores amigos y las personas de su máxima confianza hacían todo tipo de desmanes bajo sus narices.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 14 de julio, junto al abogado Fernando Fanego.