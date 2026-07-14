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DESDE EL CONGRESO

Ester Muñoz hunde a Pedro Sánchez y a Óscar Puente tras la condena al hermanísimo

«¿Qué estaría pasándole a cualquier primer ministro europeo si hoy estuviesen condenando a su hermano?»

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La popular Ester Muñoz ha atizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su perro de presa, Óscar Puente, por la condena al hermano del líder del PSOE por prevaricación.

La portavoz de los populares en el Congreso ha incidido en que es la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno tiene a su hermano, a su mano derecha y a «su» fiscal general del Estado condenados.

«¿Qué estaría pasándole a cualquier primer ministro europeo si hoy estuviesen condenando a su hermano? ¿Qué le pasaría a Macron si hoy los tribunales franceses estuviesen condenando a su hermano por prevaricación?».

Considera que los españoles «no tragan» con todo esto: «Todas estas excusas de mal pagador que están poniendo los socios para seguir apoyando al Gobierno… De verdad, yo les pregunto a los españoles: ¿a quién le pagan por no ir a trabajar y por qué al hermano de Pedro Sánchez le pagan por no ir a trabajar? ¿Y por qué le crearon una plaza para él?».

Al conocerse la resolución judicial, el sanchismo saltó enarbolando el clásico victimismo, con el manido lawfare y el burdo relato de que la derecha intenta tumbar al Gobierno por vías no democráticas.

Muñoz no tragó con las palabras de Puente y, desde su cuenta en X, fue contundente:

«Populismo puro y duro. Pero no están por encima de la ley. Regalar plazas es ilegal, aunque seas el hermano de Sánchez. Cuanto más agresivo veáis a Puente, más miedo tienen».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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