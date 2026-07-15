Que el subidón de España no nos desvíe: el hermano de Sánchez condenado y Begoña p’alante

Rajoy tenía razón en su polémica —artificial— columna en la previa contra Francia: dijo que íbamos a ganar y ganamos. No desde la certeza, sino desde el presentimiento, desde la corazonada. Y, siguiendo con el misticismo, esperemos que el día de la final el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga un viaje planificado, bien a Argentina o a Inglaterra, el que termine siendo nuestro rival en el partido decisivo, porque es un gafe tremendo.

Pese a la alegría y a la correspondiente celebración por el éxito de la Roja, no podemos olvidarnos ni minimizar lo que está pasando. Ayer fue un día histórico no solo por el partidazo de la Selección, que nos lleva por segunda vez en nuestra historia a la final del Mundial, sino por la condena al hermano músico de Pedro Sánchez.

El marido de Begoña es un presidente inédito: es la primera vez que un jefe del Ejecutivo tiene a un familiar directo condenado. Y no por haberse saltado un semáforo, sino por un enchufe en un ente público.

Por supuesto, para explicar la corrupción del Gobierno, del partido y de su círculo íntimo lo reducen todo al lawfare y a la conspiración judeomasónica para tumbar al pobre Sánchez.

Sin embargo, y a riesgo de sonar un poco como Rajoy, al hermanísimo lo condenan por lo que se pudo acreditar en los juzgados y no por lo que no. Además, puede recurrir la sentencia, no irá a prisión y tampoco tendrá que devolver los 340.572 € que cobró por no trabajar. ¡Menudo lawfare!

Lo cierto es que Sánchez ya no acumula imputados, sino condenados.

Y, como todo lo que rodea al inquilino de Moncloa, la cosa es muy grave. No podemos normalizar, como pretenden la izquierda política y mediática, que el presidente del Gobierno tenga a todo su entorno imputado y condenado y no pase nada, no dimita o, al menos, convoque elecciones.

Como sociedad estamos transitando un camino muy peligroso. Si permitimos que sea normal ver a un fiscal general del Estado condenado por una operación política; a un ministro y secretario de Organización del partido de Gobierno condenado; al hermano del presidente condenado, nos abocamos al precipicio.

Como sociedad no podemos distraernos ni por el Mundial ni por los aberrantes personajillos que defienden la corrupción del sanchismo en televisión.

Al final, y sin ánimo de ser aguafiestas, no podemos permitir que la alegría del Mundial desvíe la atención. Hay que disfrutar de los éxitos de la Selección, por supuesto. Pero no podemos perder el foco: el hermano de Sánchez ha sido condenado y cada hora que sigue al frente del Gobierno es una afrenta a los españoles y a la democracia.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 15 de julio, junto al periodista Xavier Horcajo.