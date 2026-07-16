Una desquiciada Santaolalla amenaza a los jueces y al PP, previendo la condena de Begoña tras la del hermano de Sánchez

Citando a la ministra de Igualdad, Ana Redondo: «¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!».

Lo de la activista sanchista Sarah Santaolalla es un esperpento que no tiene por dónde cogerse. La última de la animadora del PSOE ha sido ya no defender hasta con las uñas al hermano enchufado de Pedro Sánchez, sino amenazar directamente a los jueces y al Partido Popular por perseguir la corrupción que carcome al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña.

El odio que desprende la joven debido a su fanatismo es preocupante.

Pero lo más vergonzoso es que derrame su bilis en TVE, siendo pagada con el dinero de todos los españoles, sin ninguna consecuencia ni llamado de atención por parte de los dirigentes de la Corporación.

Después de defender con uñas y dientes a David Sánchez tras su condena, la pareja de Javierito Ruiz ha pasado a las amenazas contra los jueces que han hecho su trabajo. Porque para Santaolalla lo grave no son los enchufes, los chanchullos o las maniobras en la oscuridad del Gobierno contra sus rivales políticos. No, lo grave es que los jueces apliquen el Código Penal.

Así, la activista de extrema izquierda ha afirmado que, si Begoña Gómez llega a ser condenada, «eso sí va a levantar y va a movilizar a la izquierda». Con su tono faltón, fue incluso más allá, al amenazar directamente a los jueces y al PP: «Se van a arrepentir», soltó.

Además, en otra intervención, sacó a pasear todos sus «conocimientos» sobre derecho, la carrera que presuntamente estudió, al aseverar que los tribunales «ahora condenan sin pruebas», como se lo hicieron al fiscal general del Estado y al hermanísimo, y que «unos jueces no son quién para decir que una plaza es lícita o ilícita». Tras este derroche argumentativo, afirmó que «les va a salir caro» a los jueces hacer su trabajo.