Así maniobran Sánchez, la directora de la Guardia Civil y sus lacayos para destruir a Ayuso

El manoseo de las instituciones, empresas y organismos públicos por parte de Pedro Sánchez es asqueante. El presidente del Gobierno ha ido carcomiendo la independencia y la institucionalidad de los órganos del Estado desde que se instaló en La Moncloa.

Su objetivo siempre ha sido permanecer en el poder a toda costa, sin importar a quién tiene que derribar ni los métodos para hacerlo. Y la cosa se aceleró tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. A partir de ahí, se activó la cloaca del PSOE para desactivar cualquier amenaza para el líder de los socialistas.

Así, uno de los entes que mayor confianza inspira entre los españoles, la Guardia Civil, se ha convertido en un eje de las operaciones políticas en la oscuridad que impulsaban Moncloa y Ferraz para proteger a Sánchez y acabar con sus rivales políticos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La última muestra de ello ha sido la exclusiva de Katty Garat en ABC sobre cómo el número 3 de la Benemérita transmitió una orden directa de la directora general, Mercedes González, al general de división Fernando Mora, jefe de la 1.ª Zona de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, para boicotear a Isabel Díaz Ayuso durante el acto institucional por el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo de 2025.

Afortunadamente, los agentes que conforman la Guardia Civil son, en su gran mayoría, dignos y comprometidos, y hacen suyo el lema que encarna los valores de la institución: «El honor es mi divisa». Eso ha permitido que las investigaciones de la UCO y de otras divisiones hayan podido continuar pese a las órdenes de ponerse de perfil ante las investigaciones de los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo quiere destruir a la Benemérita y dominar el poder judicial; por eso mantiene a Marlaska y a Bolaños como ministros. Sin embargo, estamos convencidos de que fracasará en su empeño. Pero estaremos atentos, porque no dejará de intentarlo.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 16 de julio, junto al abogado y escritor José María Blanco Corredoira.