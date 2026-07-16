La Guardia Civil, en el ojo del huracán: un general acusa a sus jefes de ordenarle boicotear a Ayuso

La Guardia Civil vive uno de sus capítulos más oscuros.

Según una información exclusiva de la periodista Ketty Garat en ‘ABC’, el teniente general Luis del Castillo Ruano, Jefe del Mando de Operaciones (MOPS) de la Dirección General de la Guardia Civil, transmitió una orden directa de la directora general Mercedes González al general de división Fernando Mora, Jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid para boicotear a Isabel Díaz Ayuso durante el acto institucional por el Día de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo de 2025.

Esta orden habría generado una fuerte pelea interna entre ambos mandos, que finalmente, para disgusto de la cúpula de la Benemérita, se saldó con la presencia de Mora en los actos oficiales celebrados en la Puerta del Sol.

Así fue la tensa conversación entre ambos miembros del Instituto Armado:

Luis del Castillo: «Acto del 2 de mayo. Representación institucional el Jefe de la Comandancia y el Comisario provincial. Jefe Superior y tu libráis».

Fernando Mora: «Pero estamos invitados».

Luis del Castillo: «Pues excúsate».

Fernando Mora: «Luego te llamo. Yo sin motivo no me excuso, es mi obligación asistir».

Luis del Castillo: «Fernando, te traslado lo que me han dicho. Tú mismo».

Fernando Mora: «Yo mismo».

Luis del Castillo: «Llámame que no consigo hablar contigo. Fernando dame una buena noticia que me hace falta».

Mi primera portada en ABC.

👇👇👇https://t.co/lqSK7efxfN — Ketty Garat (@KettyGarat) July 16, 2026

Fernando Mora: «Mi general, lo he meditado claramente y creo que el honor es nuestra divisa y debo pensar en mis principios. Entiendo que nos están instrumentalizando y que la Guardia Civil tiene que ser imparcial. Esta es una batalla política y nosotros no debemos entrar. Me siento utilizado. Creo que la institución a la que represento, no Fernando Mora, quien está entrando en juego es la institución, la Guardia Civil. Tengo un cartel en la puerta que pone el honor es su divisa, es lo que yo le exijo a mis guardias y creo que en mis principios».

Luis del Castillo: «Vale Fernando, lo que tu digas… Voy a contarle a la directora las dos opciones y lo que ella… ya te traslado lo que sea. Si se decide cuál es el nivel de representación con el Ministerio del Interior, se cumple; y si no yo iría a ver a la directora y, si quieres inmolarte, coges y pides el pase a reserva».

Fernando Mora: «No, no, ¡Yo no quiero pedir el pase a reserva! A ver, mi general, es que estáis equivocados, desleal, mi general, es no defender a la institución. Desleal es que no estéis asumiendo vosotros vuestra responsabilidad. Mi general, desleal es dejaros pisar, eso es lo que es para mí desleal. La deslealtad es hacia arriba o hacia abajo».

Luis del Castillo: «Mira, no me toques los cojones que yo he sido jefe de zona tres años y jefe de comandancia cinco y sé que si te excusas a un acto de estos no pasa nada que no vayas, cojones».

Fernando Mora: «Perdona, mi general, esta decisión que está tomando el Ministerio, ¿Por qué la está tomando? ¿Por una valoración política? Lo está haciendo como un gesto, es un gesto de desprecio a la Comunidad de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ese gesto de desprecio me están utilizando. Le están pegando una patada a la presidenta de la Comunidad en mi culo; le dieron una patada al coronel Diego Pérez de los Cobos en mi culo. Eso es lo que no quiero consentir. No está mi culo para que este Gobierno, este ministro o esta directora lo utilice. Si vosotros creéis que el culo de la Guardia Civil tiene que estar a disposición».

Luis del Castillo: «Yo entiendo que tú, en un momento dado, te plantes y digas: yo esto no lo acepto. Y como no lo acepto, me voy a mi casa. Olé».

Fernando Mora: «No tengo por qué irme, mi general. Si me queréis echar, me echáis, mi general. Perdona mi general, la invitación no es a Fernando Mora. Es al general jefe de la zona.No hay ningún problema personal. Es el general jefe de la zona de Madrid y la presidenta de la Comunidad y, al mismo tiempo, el ministro del Interior en medio, que es el que decide que yo no vaya como representante de la Institución. En ningún momento es una cuestión personal. Yo sigo siendo el general, y Fernando Mora no tiene ningún motivo para pedir la renuncia ni la baja».

Luis del Castillo: «Pues el general lo que tiene que hacer es obedecer la orden que se le da».