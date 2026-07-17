«No te hostio porque no te tengo delante»: El número dos del DAO amenazó al general que se rebeló contra el boicot a Ayuso

Ni divisa ni honor.

El teniente coronel y número dos del DAO de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo, demostró tener unos métodos más propios de un camorrista que de alguien que tendría que dar ejemplo y velar por la buena imagen de la institución a la que representa.

Este 17 de julio de 2026, la periodista Ketty Garat, en el diario ‘ABC‘, publica la segunda parte de la grabación del número dos del DAO, quien amenaza al general Fernando Mora con ponerle de patitas en la calle.

El general, cuando vio que se le exigió boicotear el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, fue tajante con Luis Antonio del Castillo:

Vuelvo a seguir diciendo que no me he sentido yo apoyado cuando he visto las cosas porque al final todo parece que es un capricho del general. Al final lo que ha recibido la directora no ha sido mi razón.

El número dos del DAO recurrió a un lenguaje tabernario a más no poder:

¡Me vas a comer la polla! ¡Me vas a comer la polla! ¿Que no te has sentido apoyado? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vete a la puta mierda! No te meto dos hostias porque no te tengo aquí delante.

Fernando Mora, sin perder los nervios, respondió:

Bueno a ver, eso ya serían palabras mayores».

Pero el teniente general siguió elevando el tono:

Mira, vete a la puta mierda, o sea, lo que he tenido que pelear yo aquí por ti y ahora me…

El general no le dejó seguir:

¿Qué has peleado por mí? ¿Y qué has peleado por mí general? ¿Y qué has peleado? ¿Que yo tenía un capricho de no querer hacer la toma de posesión?.

Del Castillo quiso vender como éxito que no le echasen:

Joder, que no te cesaran, gilipollas. Eso es lo que he peleado.

A lo que Mora replicó:

Mira, mi general, es que ese es el gran error de concepto. Como vivís amarrados al cargo, vosotros creéis que los demás tenemos la misma concepción. No, mi general, no….

Tremenda la Portada de ABC de mañana. ¿Qué más tiene que pasar? pic.twitter.com/P5Fb8bixJd — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 16, 2026

El número dos del DAO no se apeó del burro:

Mira, mira, mira, Fernando, vete a la puta mierda. Me estas tocando los cojones ¿Qué yo no te he apoyado?.

El general, lejos de imitar a su superior, trató de mantener un tono más relajado a pesar de la tensión que se desprendía de la conversación:

Mi general, no voy a entrar en descalificaciones… Mi general, creo que la conversación no debe de ir por estos derroteros. No obstante, te vuelvo a decir: esa es mi decisión. Mi decisión es que yo, por supuesto, voy a cumplir la orden y voy a justificar el motivo por el que no asisto.

Y viendo que no iba a cumplir la orden, Del Castillo dijo:

Mira, te retiro la orden. Haz lo que te salga de la polla. O sea, no es una orden directa. Si tienes que ir, vete y atente a las consecuencias.

Fernando Mora asistió finalmente a los actos del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. En 2026 pasó a la reserva tras 45 años de servicio activo En su discurso de despedida, lanzó un mensaje contundente a los guardias jóvenes: