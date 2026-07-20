Ni el Mundial logra tapar la corrupción del Gobierno Sánchez: Julito ‘venderá’ a ZP

Noche histórica para España.

Finalmente, y tras una espera de 16 años, la Roja puede bordar la segunda estrella sobre el escudo, seña indeleble que nos corona como los mejores del planeta. Un Mundial prácticamente perfecto —siete victorias, un empate, ninguna derrota y solo un gol en contra— ha permitido que los españoles nos tomemos un pequeño respiro de toda la estulticia producto de la corrupción del Gobierno, del partido y del círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Y hoy toca seguir celebrando en todas las plazas, especialmente en Madrid, donde la Selección hará el tradicional recorrido de los campeones.

Sin embargo, hay dos españoles que no podrán distraerse ni siquiera en esta jornada: el marido de Begoña y su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero.

Y es que mañana declara Julio Martínez, más conocido como Julito o Julito Footing y presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Y la última información, adelantada por Vozpópuli, es que el lacayo de la Zeja tirará de la manta. No está claro hasta dónde llegará ni qué pruebas aportará, pero la cosa pinta muy mal para el faro moral de la izquierda.

Mientras España celebra, Sánchez y Zapatero lloran, temiendo lo peor.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 20 de julio, junto al subinspector de Policía Alfredo Perdiguero.