Julito ‘sentencia’ a Zapatero y desarma el relato de lawfare de Sánchez y sus lacayos

Hundidos en el fango de la corrupción.

Así se encuentran tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PSOE se encuentra nuevamente arrinconado por los chanchullos de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo a raíz del opaco rescate de la aerolínea Plus Ultra, con nexos chavistas.

Si la Zeja sigue sin dar una explicación sobre el origen de las joyas, ahora lo tiene más complicado. Su «amigo» y compañero de footing, Julio Martínez, más conocido como Julito, ha anunciado su intención de colaborar con la Justicia y ofrecer la información que posee al entender que ZP está dispuesto a usarlo como chivo expiatorio.

El presunto testaferro del faro moral de la izquierda acude hoy a declarar en los juzgados y, presuntamente, a tirar de la manta. Habrá que ver qué pruebas puede aportar, pero, desde luego, la cosa no pinta nada bien para Zapatero. En especial porque, si bien en el escrito de ayer adelanta algunas cuestiones, deja muchas otras fuera, como las «andanzas» en Venezuela.

Así las cosas, Julito baja a tierra a su amigo Zapatero y lo arrastra por el fango de la corrupción de Plus Ultra.

Pero, además, desarma el relato de lawfare que impulsan tanto Sánchez como sus lacayos mediáticos. Los que señalan como líder de la presunta trama a Zapatero son tanto Julito como Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, quien afirmó que recibió «una llamada de número oculto y resultó ser el expresidente», que duró diez minutos y que, en ella, puso a Julio Martínez como interlocutor de la operación.

La cosa pinta muy negra para Rodríguez Zapatero. Y, de paso, salpica directamente al Gobierno de Sánchez porque ese rescate —o préstamo a pérdida, porque todavía no han devuelto ni un euro, solo los intereses— solo se pudo aprobar con el visto bueno del Ejecutivo.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 21 de julio, junto a la locutora Alicia Bódalo.