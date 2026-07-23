El trío Santaolalla, Ruiz y Zapatero consuma su ‘amor’ con un esperpéntico masaje en TVE

Un Zapatero acorralado acude a ‘Tele Pedro’, perdón, TVE, para hablar de su imputación en el ‘caso Plus Ultra’ y, quizá, finalmente dar una explicación del origen de sus millonarias joyas.

Tras meses de silencio, el último registro audiovisual del expresidente fue un vídeo publicado el pasado 19 de mayo, cuando se conoció su imputación. Ahora, la Zeja acude a los brazos de ‘Javierito’ Ruiz y de Sarah Santaolalla para contar su milonga y, seguramente, adelantar las líneas estratégicas que impulsarán su defensa legal.

El faro moral de la izquierda rompe su silencio tras la declaración de su presunto testaferro, Julito Martínez, que le señala directamente, al igual que a sus hijas.

El amigo de los sanguinarios Delcy y Jorge Rodríguez intentará lavar su imagen ante el escándalo que lo rodea con la complacencia del bulero Ruiz y, de paso, utilizando recursos públicos, porque siempre hay que recordar que todos los esperpentos que se perpetran en RTVE se pagan con el dinero de los sufridos contribuyentes.

Los mismos recursos que no se destinan ni a la sanidad ni a la educación, por los que luego los izquierdistas y ultraizquierdistas se rasgan las vestiduras.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez cierra filas en torno a su gurú político, atando su futuro al de Zapatero. La gran pregunta es por qué el marido de Begoña, especialista en «soltar lastres» —como hizo con sus hombres de confianza Ábalos y Cerdán—, no hace lo mismo con el expresidente. ¿Será porque señalar las irregularidades del rescate a Plus Ultra sería casi admitir que prevaricaron o porque ZP conoce muchas cosas que ni Moncloa ni Ferraz quieren que salgan a la luz?

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 23 de julio, junto al abogado Fernando Fanego.