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ARTÍCULO EN ‘THE OBJECTIVE’

Joaquín Leguina profetiza el oscuro futuro de Zapatero: «Acabará entre rejas»

"Quienes creíamos conocer a José Luis Rodríguez Zapatero nos hemos quedado de piedra al ver las chapuzas e ilegalidades cometidas por este hombre, al que creíamos honrado y protegido por la suerte"

Joaquín Leguina y José Luis Rodríguez Zapatero.
Joaquín Leguina y José Luis Rodríguez Zapatero.
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Todo un histórico socialista como es Joaquín Leguina no da crédito a lo que se está viviendo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La columna en ‘The Objective‘ de quien fuera dirigente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, ZP sin paracaídas y sin suerte, establece desde el primer párrafo una idea contundente:

El «faro moral» del socialismo, como la progresía le ha bautizado, ha perdido esa red de seguridad que durante años lo sostuvo tanto en la política como en la opinión pública, y la suerte que parecía inagotable se ha esfumado de un golpe:

Quienes creíamos conocer a José Luis Rodríguez Zapatero nos hemos quedado de piedra al ver las chapuzas e ilegalidades cometidas por este hombre, al que creíamos honrado y protegido por la suerte.

El texto establecee un claro contraste entre el pasado de Zapatero y su situación presente. Leguina destaca que el expresidente navegó a través de errores políticos significativos, pero logró mantener una imagen relativamente intacta.

Cuenta cómo consiguió imponerse a José Bono en las primarias del año 2000 para ocupar la Secretaría General del PSOE:

Algunos connotados guerristas —aquellos que más habían empujado para romper la resistencia que Matilde Fernández oponía a su propia candidatura— habían pactado sotto voce con el muñidor de Zapatero, José Blanco, para transferirle a Zapatero los votos necesarios que le permitieran desplazar a Bono, a quien los guerristas consideraban un traidor o poco menos.

Después vendría el inesperado triunfo electoral en las elecciones del 14 de marzo de 2004 que vino condicionado por los atentados del 11-M:

Tras el triunfo vinieron las chapuzas de la mano del PSC y del nacionalismo catalán, y la resurrección de la guerra civil a través de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007) y otras normas que partieron en dos a la sociedad (los buenos, los nuestros, y los malos, los de la oposición), división que ha continuado de la mano de Sánchez, quien tomó a Zapatero como maestro de su pésima política.

Y concluye Leguina que el futuro de Zapatero, ahora mismo, tiene toda la pinta de acabar en Soto del Real:

Quizá fiado de su suerte, ZP ha llegado a los tribunales con riesgo de acabar entre rejas.

Esa cobertura —institucional, mediática y emocional dentro del PSOE— ha comenzado a desmoronarse.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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