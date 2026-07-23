Pilar Losantos hunde a Chema Garrido por defender a Zapatero tras su esperpento en TVE: «Vergüenza ajena»

La entrevista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras semanas de silencio, no ha dejado indiferente a nadie por su falta de explicaciones y por arrojar más sombras que luces sobre su culpabilidad en el caso Plus Ultra.

Pese a contar con un entrevistador que no iba a ser el más incisivo precisamente ni a repreguntar ante la falta de respuestas claras, el gurú de Pedro Sánchez se mostró nervioso y poco preparado para afrontar el encuentro.

En este sentido, se limitó a asegurar su inocencia y, extrañamente, a intentar no entrar en detalles sobre elementos que pudiesen aportar indicios que lo exonerasen de los señalamientos en diferentes asuntos, como la declaración de su presunto testaferro en sede judicial, Julito Martínez.

Un tema especialmente álgido es el de las joyas. Y no por lo que representa jurídicamente, sino por lo escandaloso y «fácil» que sería explicarlo. Claro, si todo es lícito. En este punto, dio una explicación esperpéntica que es una contradicción en sí misma, porque, si es un regalo, tenía que haberlo entregado a Patrimonio. Además de insistir en que nunca había pisado una joyería, afirmó:

«Son fruto de un regalo de cortesía, personal. No tenían ni uso ni destino. Ni afán patrimonial. No habíamos pensado en su valor. Estaban ahí. Y nada más».

Además de esto, tiró de victimismo y, finalmente, desligó al Gobierno de Sánchez de cualquier asunto relacionado con la causa.

Tras esto vinieron las reflexiones de los periodistas que participaban en el espacio de TVE. Pese a la falta de explicaciones, el director de El Plural, Chema Garrido, dio por buenas y convincentes las palabras de Zapatero.

Scrolling, la sección cultural y juvenil de @El_Plural (y de la que tanto presumo), está dirigida por Whathefav, la agencia de Laura y Alba Zapatero. Un trabajo brutal y un equipazo genial. Qué orgullo! ❤️https://t.co/OAckdV8zNe — Chema Garrido (@JoseMGarrido) May 24, 2026

Hay que recordar que el bulero sanchista contrató a la empresa de las hijas de Zapatero, por lo que su opinión es, cuando menos, sesgada. Además, durante esta investigación trascendió que de cara a una entrevista con el expresidente coordinó las preguntas con el socialista para que estuviera «cómodo».

Sin embargo, fue tan lamentable que no pasó desapercibida para la subdirectora de OkDiario, Pilar Losantos, quien se mostró contundente ante la sumisión de Garrido:

«Después de ver TVE durante más minutos de los que me permite mi salud mental, confirmo que la única persona con capacidad para defender a Zapatero sin dar la vergüenza ajena de Chema Garrido es Sarah Santaolalla».