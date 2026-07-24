Arde el PSOE: Sánchez se achicharra con los incendios de Madrid y ZP con sus joyas

España se quema con Sánchez. Literal y metafóricamente.

Por un lado, los incendios que devoran hectáreas dejan en evidencia una ineficiencia total del Estado, ya no solo para contener los fuegos, sino también para prevenirlos. Los bomberos han denunciado en reiteradas ocasiones la precaria situación y cómo no se desbrozan los espacios verdes.

A principios de año, muchos se maravillaban del verdor de distintas zonas como consecuencia de las lluvias. Pero donde unos veían un espectáculo, los expertos advertían de que eso sería combustible en verano.

Y, como suele ocurrir en este tipo de casos, todos son responsables. Si bien es cierto que las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de prevención y extinción de incendios forestales, la Ley de Montes establece que el Estado debe apoyar a las autonomías cuando estos superan sus capacidades.

Hace dos días, el presidente del Gobierno acudió a Castilla-La Mancha para visitar las zonas afectadas por el segundo mayor incendio de la historia. Allí insistió en acordar un pacto de Estado, es decir, con todos los partidos, contra la «emergencia climática»: «Esto no es ideología, es ciencia», afirmó.

Sin embargo, un día después, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó la ayuda del Gobierno central ante la peligrosa situación que atraviesa la comunidad por dos grandes fuegos y la respuesta del delegado de Sánchez, Fernando Martín, fue para mear y no echar gota: remitir un informe para que fuera evaluado «por los servicios técnicos de manera seria».

Es decir, en mitad de una crisis que afecta a miles de personas, más politiquería miserable, más ideología sectaria y más burocracia. Siempre sorprende la capacidad del Gobierno de Sánchez para intentar socavar la imagen política de la dirigente popular.

Pero no es el único incendio dentro de Moncloa y Ferraz.

Sin venir a cuento, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acudió a TVE para intentar lavar su imagen con la colaboración de Javierito Ruiz. Sin embargo, el gurú de Pedro Sánchez protagonizó un verdadero esperpento en la televisión pública. No respondió a las preguntas planteadas y, pese a no ser repreguntado sobre sus inconsistentes respuestas, sus frases y «explicaciones» arrojan todavía más dudas sobre todas las aristas que conforman el escándalo.

Desde el rescate de Plus Ultra hasta la declaración de Julito Martínez y el fangoso asunto de las joyas. Particularmente, la «explicación» sobre el origen del tesoro encontrado en una caja fuerte de su despacho.

El faro moral de la izquierda naufragó «sin uso ni destino; estaban ahí y nada más», como aseguró al referirse a sus joyas.

Pese a que desde el PSOE dan por buena la intervención de Zapatero, lo cierto es que ha hecho un flaco favor a su imagen.

España se quema. Y mientras Sánchez se achicharra con los fuegos de Madrid, Zapatero lo hace con sus joyas.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 24 de julio, junto al bombero Pedro Gallego.