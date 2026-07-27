Sánchez se ‘quema’ con sus promesas: 8 años mintiendo sobre los recursos contra incendios

No hay ninguna emergencia climática, sino política.

Y la padecemos desde hace ocho años. Pedro Sánchez lleva años hablando y denunciando el cambio climático. Sin embargo, no ha hecho nada para evitar las consecuencias que vemos todos los años, como los incendios y las danas.

Y sí, las competencias autonómicas son fundamentales y aquí nadie se salva. Pero el presidente del Gobierno se lleva todas las palmas por sus reiteradas promesas y la ineficiencia de sus legislaturas, marcadas por una corrupción rampante.

Europa ha enviado 120 millones de euros para combatir los fuegos, con medidas como la creación de cinturones cortafuegos, la realización de más acciones de prevención y la dotación de herramientas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Además, en los Presupuestos Generales del Estado —prorrogados desde hace tres años— hay una partida de 30 millones de euros para prevenir y combatir los incendios, pero todos esos recursos se han perdido.

Para muestra, un botón. O, mejor dicho, dos.

El Mundo recuerda cómo, en 2022, el Gobierno de Sánchez declaró «urgente» modernizar la flota de aviones anfibios de élite porque «el estado actual» —de hace cuatro años— «se ha traducido en inoperatividades prolongadas, así como en un creciente coste de mantenimiento de los equipos y sistemas».

El resultado de la ineficacia: en lugar de modernizar diez aviones anfibios Canadair 215 con fondos europeos, no se modernizó ninguno, se perdió el plazo para utilizar las ayudas comunitarias y, actualmente, existe un déficit de estas aeronaves: en los actuales megaincendios solo hay siete operativas.

No es el único ejemplo.

En mayo de este año, hace apenas un par de meses, Sánchez anunció a bombo y platillo «el mayor despliegue del Estado para una campaña de incendios», gracias a un kit apagafuegos diseñado por Airbus que permite adaptar los 14 A400M —del mismo fabricante— del Ejército del Aire para lanzar 20.000 litros de agua.

Este mecanismo permite transformar las aeronaves, independientemente de su uso, para participar en labores de extinción de incendios. Sin embargo, este sistema se encuentra aún en desarrollo y solo existe un prototipo que se está utilizando en Francia para combatir los megaincendios que sufre el país.

El saldo de las promesas de Sánchez es que su Gobierno ha tenido que pedir ayuda a la Unión Europea, que enviará cuatro de estos aviones FOCA —prometidos en 2022— para luchar contra el fuego.

A ello hay que sumar una miríada de normas diseñadas por ecolojetas de ciudad, que imponen medidas ideológicas sin haber pisado nunca el campo ni consultar con quienes viven de él, así como la dejadez de gobiernos locales y autonómicos, que han provocado que el medio rural se vacíe —porque ya no resulta rentable vivir de él— y, por tanto, se genere un caldo de cultivo ideal para estos megaincendios que ahora sufrimos.

La emergencia no es climática, sino política. Y Sánchez se «quema» con sus promesas tras pasar ocho años mintiendo sobre los recursos contra incendios.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 27 de julio, junto al abogado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán.