‘Nerón’ Sánchez se va cuatro semanas de vacaciones con España en llamas

Sin vergüenza.

Y sin empatía.

El marido de Begoña, según su agenda oficial, inicia hoy sus cuatro semanas de vacaciones, hasta el 25 de agosto. Y lo hace sin inmutarse, pese a que España arde por los cuatro costados.

Pedro Sánchez se tomará un descanso de un mes de su modo campaña electoral. El presidente se da por satisfecho tras ocupar espacios informativos con una imagen amable e institucional, que no convenció a los vecinos de Vall de Uxó, y abogar por un pacto de Estado que ni quiere ni le interesa. Tan obvia es la «jugada» que un marco de políticas de este nivel, que es necesario, no puede depender de propuestas vanas y simplistas como las que ha puesto sobre la mesa. Solo buscaba la negativa del PP y de VOX para poder señalarlos como negacionistas y fascistas.

El bueno de Sánchez se irá a Lanzarote tras realizar un balance de su no gestión, en el que no habrá autocrítica ni, mucho menos, propuestas y soluciones viables a los problemas estructurales de los que no se ha ocupado en ocho años.

Y es que, además de no interesarle, aunque así fuera, no podría aprobar nada porque no tiene ni mayoría social ni mayoría parlamentaria. El mejor ejemplo es la falta de Presupuestos durante toda la legislatura.

El emperador Nerón ha pasado a la historia por la creencia de que, mientras Roma ardía, él estaba componiendo con su lira. Y pocas imágenes podrían definir mejor la situación actual de una España incendiada, tanto por el fuego como por la corrupción del Gobierno, del partido y del círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 28 de julio, junto al periodista y escritor Eduardo García Serrano.