Cristina Martín Jiménez acusa a Pedro Sánchez de ser el verdadero negacionista climático

La escritora y doctora en Comunicación Cristina Martín Jiménez ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno en un mensaje que se ha difundido con rapidez en la red social X (antes Twitter). En él vincula la situación de los montes españoles con la excesiva tramitación administrativa y apunta que la mayoría de los incendios tienen origen intencionado o por negligencia, en lugar de achacarlos exclusivamente al clima.

El mensaje, acompañado de un vídeo, llega en plena oleada de fuegos que afecta a varias comunidades y mientras el Ejecutivo mantiene su discurso habitual sobre la emergencia climática. Martín Jiménez contrapone la realidad del campo abandonado a la retórica oficial y concluye que quien niega la evidencia es precisamente Pedro Sánchez.

Mientras los campos y los bosques están totalmente olvidados por culpa de la ingente cantidad de burocracia necesaria para limpiarlos, y mientras sabemos que la mayor parte de los incendios son intencionados o por descuidos del hombre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,… pic.twitter.com/tYO3wsqObS — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) July 28, 2026

En su publicación, la autora describe sin rodeos la situación:

«Mientras los campos y los bosques están totalmente olvidados por culpa de la ingente cantidad de burocracia necesaria para limpiarlos, y mientras sabemos que la mayor parte de los incendios son intencionados o por descuidos del hombre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue insistiendo en el negacionismo climático. Aquí no hay más negacionista que él».

El texto ha generado cientos de interacciones en pocas horas y ha puesto sobre la mesa el debate sobre la gestión forestal que año a año empeora. Usuarios destacan que la limpieza preventiva de montes lleva años bloqueada por normativas europeas y autonómicas que priorizan trámites sobre actuaciones directas. Otros recuerdan que los datos oficiales ya señalan que el factor humano está detrás de la inmensa mayoría de los siniestros, ya sea por intencionalidad o por imprudencias como barbacoas o maquinaria agrícola.

Reacciones en la red

Entre las respuestas más compartidas figuran comentarios que refuerzan la idea de que el problema radica en la falta de mantenimiento y no solo en las temperaturas. Un usuario señala que hasta que no se logre un pacto de Estado real para la emergencia climática seguirán produciéndose fuegos, riadas y otras calamidades. Otro comparte imágenes de montes llenos de maleza que ilustran la burocracia que denuncia la escritora.

Muchos usuarios reclaman una política forestal más pragmática y menos ideológica, centrada en la prevención real sobre el terreno.