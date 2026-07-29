Sánchez, calcinado: la falta de recursos contra incendios y la corrupción son su culpa

Es un impresentable.

Y su banda también.

Pedro Sánchez ha demostrado una gran empatía, como suele ser habitual —entiéndase la ironía—, con los españoles en medio de los peores incendios de la historia, con miles de evacuados y una situación que sigue siendo muy preocupante.

Ayer ofreció un balance en el que, según él, todo va perfecto, con sus cifras de macroeconomía, que no impactan en los ciudadanos, y en el que no hizo alusión a los numerosos escándalos de corrupción que implican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo. Tampoco esbozó ningún plan para afrontar el problema estructural de la vivienda.

Mucho menos abordó el tema de los Presupuestos Generales del Estado, que no ha presentado en toda la legislatura pese a la obligación constitucional y que son fundamentales para, entre otras cosas, poder aumentar el gasto en prevención y lucha contra el fuego. Una tontería, vamos.

En este sentido, tampoco recordó cómo hace cuatro años advertía de que era «urgente e imperativo» modernizar y potenciar los hidroaviones, en previsión de incendios forestales más complejos por la «emergencia climática», ni cómo en mayo de este año, hace apenas un par de meses, prometió la implantación este mismo verano de un kit especial para transformar aviones en hidroaviones para luchar contra el fuego.

El balance de estos anuncios, como el de su Gobierno, es el mismo: la nada. Promesas vacías, ideología, tensión social a más no poder y, por supuesto, mentiras descaradas. Como eso de que indultar le «daba vergüenza».

Sánchez solo se dedicó a defender a su hermano y a su mujer, Begoña Gómez. Y, con menos vehemencia —adelantando ya la operación desmarque—, a su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco hizo mención el líder del PSOE al indulto aprobado horas antes por el Consejo de Ministros a la corrupta ‘indepe’ Laura Borrás, condenada por malversación y prevaricación.

Lo cierto es que Sánchez está calcinado, y no solo por el fuego que devora el campo español. Lo cierto es que la falta de recursos contra los incendios, así como la corrupción de todo su entorno, son culpa suya.

Lo mínimo sería dimitir. Pero ya sabemos que esa palabra no existe en el diccionario de los políticos españoles.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 29 de julio, junto al periodista Álex Navajas.