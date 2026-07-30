Abascal reacciona a la invasión masiva de magrebíes a Ceuta y señala a «un culpable directo»

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha reaccionado con dureza a la nueva ola de inmigración irregular que azota la ciudad fronteriza de Ceuta.

El diputado ha criticado que los cientos de personas que han cruzado la frontera por mar no están huyendo ni de guerras ni de catástrofes. Detalla que no hay mujeres, sino hombres «en edad militar» que después «deambularán» por las calles.

Advierte de que estas personas pueden terminar delinquiendo por no estar regularizadas y, en muchos casos, pueden tener antecedentes.

Por último, señala que existe un «culpable directo»: Pedro Sánchez, al que define como el «jefe de la mafia» y que estaría llamando a «sicarios» para mantenerse en el poder.

«¡SOS Ceuta! No vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras y después deambulen por las calles de España diciendo «Viva Pedro Sánchez». De cada violación, de cada puñalada y de cada sablazo al bolsillo de los españoles para mantenerlos… hay un culpable directo: el jefe de la mafia, llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder».