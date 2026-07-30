La familia Zapatero p’alante: las hijas están hasta la ‘Zeja’ por sus opacas «andanzas»

Los Zapatero, como el clan Sánchez o el clan Pujol: todos están metidos en el ajo y van p’alante.

Un nuevo informe de la UDEF ha caído como una bomba en la casa de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto que las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, desviaron 447.095 euros desde Whathefav SL a sus cuentas personales entre los años 2021 y 2025.

El hallazgo ha motivado que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya solicitado analizar las cuentas bancarias de las también imputadas en la causa por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

La medida busca determinar si ese dinero procedería de las comisiones cobradas por su padre, especialmente por el rescate de Plus Ultra. Para enfangar todavía más el asunto, la «Zeja» figura como autorizado en las cuentas personales de sus hijas, en las que se podría haber blanqueado dinero.

Pero, como la cosa todavía da para más, la esposa del faro moral de la izquierda, Sonsoles Espinosa, también está bajo sospecha debido a los movimientos de la cuenta bancaria que comparte con Rodríguez Zapatero. En especial, por una operación relacionada con un inmueble situado en la calle Ramón Crespo de Madrid, valorado en 580.000 euros, cuya hipoteca, de 500.000 euros, fue cancelada anticipadamente por la propia esposa de Zapatero.

Para completar el bingo, los investigadores han descubierto que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio «sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros».

En el ‘24×7’ de este jueves, 30 de julio, analizamos este y otros asuntos de actualidad junto al abogado y escritor José María Blanco Corredoira.