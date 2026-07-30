Feijóo exige a Sánchez declarar la emergencia nacional por la avalancha migratoria en Ceuta: «Está en riesgo la soberanía de España»

La creciente presión migratoria que vive Ceuta ha provocado una contundente reacción del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ante la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, el líder de la oposición ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de negarse a reconocer la gravedad de la situación y ha reclamado la declaración inmediata de la emergencia nacional.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Feijóo ha descrito el escenario que atraviesa la ciudad autónoma como una crisis sin precedentes que, a su juicio, ha superado la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Ceuta está viviendo una situación crítica y el Gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Es una avalancha sin precedentes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desbordadas«, afirma el presidente del PP.

El PP reclama activar la Ley de Seguridad Nacional

El líder popular considera que el Ejecutivo no puede seguir actuando como si la situación estuviera bajo control. Según sostiene, la presión migratoria ha alcanzado un nivel que exige medidas extraordinarias por parte del Estado.

Por ello, Feijóo ha reclamado la activación inmediata del artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, un mecanismo que permitiría al Gobierno coordinar todos los recursos del Estado ante una situación considerada de especial gravedad.

«La situación es insostenible y hay que actuar ya», asegura.

Entre las medidas que propone el presidente del Partido Popular figuran la declaración formal de la emergencia, el refuerzo inmediato del control fronterizo, el despliegue del Ejército en la zona y el incremento de la presión diplomática sobre Marruecos y sobre las instituciones de la Unión Europea.

«Inmediatamente el Gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al Ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea«, reclama.

Apoyo a la petición unánime de la Asamblea de Ceuta

Feijóo ha subrayado además que estas medidas no responden únicamente a una posición política del Partido Popular, sino que, según recuerda, han sido respaldadas por unanimidad por la Asamblea de Ceuta.

«Es lo que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad de todos los partidos políticos que la componen«, destaca.

Con esta referencia, el líder popular pretende reforzar la idea de que la gravedad de la situación trasciende el enfrentamiento político y responde a una preocupación compartida por todas las fuerzas representadas en la ciudad autónoma.

«No se puede esperar a que haya más muertos»

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llega cuando advierte de las posibles consecuencias de mantener la actual estrategia del Gobierno.

«No se puede esperar a que haya más muertos, no se puede esperar a que colapse todo el sistema«, afirma.

Para Feijóo, el Ejecutivo está reaccionando con una lentitud incompatible con la magnitud del problema, mientras la presión migratoria continúa creciendo y los recursos disponibles comienzan a mostrar claros signos de saturación.

El presidente del PP considera que la prioridad debe ser recuperar el control de la frontera antes de que la situación derive en consecuencias todavía más graves tanto para la seguridad como para la capacidad asistencial de la ciudad autónoma.

«Está en riesgo la soberanía nacional»

Durante su mensaje, Feijóo sitúa la crisis en un plano que va más allá de la gestión migratoria ordinaria.

«Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea y por ello tenemos que recuperar el control ya«, sostiene.

Con estas palabras, el líder popular enmarca la situación de Ceuta como un desafío directo a la integridad territorial española y a la protección de la frontera exterior europea, reclamando una respuesta coordinada entre el Gobierno español y las instituciones comunitarias.

El PP endurece su discurso sobre inmigración

Las declaraciones de Feijóo llegan en uno de los momentos de mayor tensión migratoria registrados en Ceuta en los últimos años. Desde el Partido Popular insisten en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado una falta de capacidad para anticipar la crisis y responder con rapidez al incremento de llegadas.

La formación sostiene que la protección de las fronteras constituye una obligación del Estado y considera que la política migratoria del Gobierno ha quedado completamente superada por los acontecimientos.

En este contexto, el PP insiste en que resulta imprescindible reforzar los medios materiales y humanos destinados a la vigilancia fronteriza, incrementar la cooperación con Marruecos y garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de todos los recursos necesarios para afrontar una situación excepcional.

Las palabras de Feijóo se suman así a las numerosas voces que, durante las últimas horas, han reclamado al Ejecutivo una respuesta inmediata ante una crisis que mantiene a Ceuta bajo una presión creciente y que ha reabierto el debate sobre la política migratoria, la seguridad fronteriza y la capacidad del Estado para responder ante episodios de entrada masiva de inmigrantes.