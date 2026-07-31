Ceuta explota contra la inacción de Sánchez ante la invasión marroquí: «Hijo de p*ta»

La imagen en la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, retrata mejor que cualquier informe oficial la coyuntura política: cientos de ceutíes reunidos, clamando “Gobierno dimisión” mientras el presidente Pedro Sánchez se presenta en la ciudad autónoma rodeado de un fuerte dispositivo policial.

En cuestión de pocas horas, Ceuta ha dejado de ser la frontera exterior de la Unión Europea para convertirse en emblema del descontrol político sobre la inmigración. Las imágenes de miles de personas de origen magrebí cruzando nadando o a pie por el espigón fronterizo han desatado una fuerte indignación local que contrasta radicalmente con el mensaje de “normalidad” y “gestión responsable” que emite La Moncloa.

Además, según reporta OKDiario, la policía terminó cargando contra los manifestantes que insultaban al presidente enfurecidos por el abandono institucional y la falta de accione sy recursos para proteger la frontera con Marruecos.

De la “presión migratoria” a la palabra prohibida: invasión

El término “invasión” ha emergido del debate en redes sociales para colarse en el léxico de políticos y medios en cuestión de 24 horas. Diversos representantes de VOX, tanto a nivel nacional como en la Asamblea de Ceuta, se expresan abiertamente sobre el “asalto masivo” y la entrada ilegal de miles de inmigrantes provenientes de Marruecos, responsabilizando directamente a Pedro Sánchez y al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

En contraposición a la narrativa oficial, difundida por los palmeros del equipo de opinión sincronizada, describe la situación como una “crisis puntual” y una «crisis humanitaria». Además, afirman que hay un esfuerzo de colaboración con las autoridades marroquíes para solventar la situación.

La oposición y buena parte de la ciudadanía ceutí consideran que lo ocurrido es un acto hostil, incentivado o, al menos, tolerado por Rabat, donde el manejo de la frontera se utiliza como herramienta de presión diplomática. La continua mención al precedente de 2021, cuando tuvo lugar otra entrada masiva, refuerza la percepción de déjà vu y de una ausencia de aprendizaje institucional.

Este choque de versiones está teniendo repercusiones claras:

El Gobierno sostiene que está “volcado” en ofrecer una respuesta inmediata, movilizando recursos y aumentando la presencia del Ejército en la ciudad.

La oposición y gran parte de los ceutíes hablan de “inacción” y critican que, a pesar del despliegue militar, Sánchez se niegue a declarar una Emergencia Nacional que brindaría más mecanismos legales y operativos.

Así, entre estos dos discursos se encuentra una ciudadanía que ve cómo sus calles, playas y servicios se colapsan mientras las decisiones se toman a cientos de kilómetros de distancia.

La visita de Sánchez: una señal política y termómetro del descontento

El viaje del presidente a Ceuta tenía como objetivo mostrar compromiso institucional y controlar la situación, pero finalmente se ha convertido en un termómetro del desasosiego. La llegada de Sánchez ha sido recibida con gritos de “vender España” y consignas ofensivas que evidencian el deterioro evidente de la relación entre el Gobierno central y un sector significativo de la población local.

Según relatan crónicas de medios ceutíes, la concentración frente a la Delegación del Gobierno surgió de manera improvisada, convocada a través de las redes sociales, y fue aumentando a medida que llegaban más inmigrantes a la ciudad. Esta espontaneidad es crucial: no se trató de un acto organizado por partidos, sino de una protesta ciudadana que luego es aprovechada políticamente por fuerzas como VOX, que han denunciado un supuesto “efecto llamada” resultante de las políticas de regularización y acogida del Gobierno.

Lo que queda en Ceuta: miedo, cansancio y una frontera al borde

Mientras en Madrid circulan reproches, en Ceuta se acumulan realidades crudas. Los testimonios recogidos por los medios locales y nacionales señalan comercios que cierran por temor a disturbios; vecinos inquietos por el colapso de servicios y la presencia de grupos numerosos en calles y plazas; familias ceutíes que rememoran el 2021, sintiendo que la historia se repite sin que realmente se haya reforzado la frontera.

Al mismo tiempo, las personas que han llegado a la ciudad enfrentan su propia incertidumbre jurídica, con devoluciones que se aceleran, centros de acogida desbordados y un limbo legal que añade más tensión a un escenario ya volátil. La frontera de Ceuta, que técnicamente es solo una línea en un mapa, se ha transformado en estos días en una fractura política y social, donde aflora una discusión clave sobre el modelo de país que se desea y cómo se defiende.

En medio de esta fractura, los ceutíes continúan ocupando la plaza de los Reyes, alternando gritos de dimisión con insultos hacia el presidente, como si su propio descontento fuera, por el momento, la única barrera que se mantiene en pie.