Invasión Ceuta: Especial EN DIRECTO desde la frontera con Marruecos

Es una invasión, no una «emergencia humanitaria».

Periodista Digital se desplaza hasta el lugar de los hechos con un programa especial para cubrir la crisis. Desde Ceuta, Bertrand Ndongo nos contará cómo se vive la situación en la ciudad autónoma y el sentir de los ciudadanos ante la llegada masiva de inmigrantes. En el estudio, Alfonso Rojo ofrecerá su análisis.

Lo que presenciamos ayer supera todos los límites y retrata, como nunca, la ineficacia y la inutilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. que se niega a decretar el estado de emergencia y tardó más de una semana en reforzar la frontera.

El abandono del presidente, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la inutilidad del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, han permitido que se produzcan las oleadas que hemos visto ayer y hoy en Ceuta.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pasó diez días denunciando el cruce ilegal de personas y la respuesta del Gobierno de Sánchez fue no hacer nada.

Los más de 50.000 marroquíes —Interior cifra en 49.000 las personas llegadas, por lo que la cifra real puede ser fácilmente el doble— que atravesaron la frontera en Ceuta por vía marítima han generado una crisis en la ciudad autónoma que tendrá repercusiones durante mucho tiempo.

La política exterior de Sánchez con Marruecos ha consistido en bajarse los pantalones y, esta vez, ha superado con creces el salto masivo de 2021, que se saldó con un «bien resuelto» del marido de Begoña.

Pero las políticas buenistas y de extrema izquierda, potenciadas por el sanchismo, han logrado que Italia proponga excluirnos del espacio Schengen, una iniciativa que ya ha apoyado Finlandia. Y lo más probable es que se sumen más países europeos, porque muchos ven a nuestro país como un lugar de tránsito, aprovechando las bondades que ofrece el Ejecutivo. Francia ya ha anunciado que reforzará sus fronteras con España.

El efecto llamada de la sentencia del Supremo ya se siente —la única solución posible es una reforma de la Ley de Extranjería para evitar situaciones como esta— y el chantaje permanente de Marruecos ha generado una crisis inédita que hunde todavía más la imagen internacional de España.