Ceuta tras la invasión: entre blindados en la calle y una ‘zona prohibida’ de facto

La escena de un domingo cualquiera en Ceuta ha cambiado drásticamente, distanciándose de las postales turísticas que se conocían hace unas semanas. La llamada “nueva normalidad” se presenta como una extraña combinación de bañistas, vehículos blindados y un área que muchos taxistas consideran abiertamente una no-go zone, tal como lo destaca Roberto Marbán en su crónica para El Debate en su crónica sobre la ciudad después de la reciente invasión migratoria.

En las playas más céntricas, los residentes de Ceuta se encuentran con grupos de migrantes que continúan a la espera de un destino definitivo. Mientras tanto, las fuerzas de Regulares y Legión recorren los barrios periféricos en busca de aquellos que aún no han sido identificados o destinados a recursos de acogida. Este contraste entre la vida habitualmente despreocupada de un chiringuito y el imponente despliegue militar constituye ahora el verdadero panorama político y social del enclave.

De avalancha migratoria a presencia permanente del Ejército

En un breve lapso de 24 horas, se estima que entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos hacia Ceuta, muchas de ellas a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. Distintas autoridades han calificado esta crisis como “sin precedentes” y como una “violación de la integridad territorial” de España. La respuesta del Gobierno fue el despliegue de unidades del Ejército de Tierra para reforzar las labores de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de la frontera y en la propia ciudad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado que los militares permanecerán “el tiempo que sea necesario” en la plaza. No se trata de una maniobra simbólica: de acuerdo con los informes, hay cerca de mil efectivos distribuidos entre varios puntos estratégicos, llevando a cabo patrullas de vigilancia y disuasión en calles y litoral. En los barrios más afectados, la presencia de los blindados se ha vuelto habitual, formando parte del paisaje urbano.

Esta constante presencia militar transmite varios mensajes. Por un lado, se afirma que el Estado no está dispuesto a ceder el control de la ciudad. Por otro, se indica que España ve la crisis no solo como un tema humanitario, sino también como una cuestión de seguridad e integridad territorial. En la práctica, se erige como la frontera más visible de la política migratoria española y europea en el norte de África.

Playas llenas, CETI desbordado y la convivencia al límite

A la par que el Ejército vigila, las playas continúan tan concurridas como en cualquier verano, aunque con una población flotante notablemente diferente. Bañistas locales, turistas peninsulares y grupos de migrantes cohabitan en arenas que, en la práctica, se han convertido en una extensión del dispositivo de acogida: se observa la presencia policial, zonas restringidas y movimientos controlados. La imagen de “playas atestadas” ahora se tiñe de un matiz más tenso que festivo.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está desbordado, y las autoridades locales han alertado sobre una sobreocupación extrema, sobre todo en lo que respecta a menores, donde las cifras se cuentan en varios miles por ciento por encima de su capacidad normal. Parte de los recién llegados se encuentra en lugares provisionales, lo que incrementa el riesgo de conflictos de convivencia, tanto entre ellos como con los vecinos de las zonas donde residen.

Así, las políticas públicas se han visto empujadas a actuar en modo emergencia:

Refuerzo de seguridad en playas y zonas de paseo para prevenir robos y altercados.

en playas y zonas de paseo para prevenir robos y altercados. Coordinación con Marruecos para acelerar las devoluciones y frenar nuevos intentos de entrada.

para acelerar las devoluciones y frenar nuevos intentos de entrada. Cierre parcial de pasos y ajustes en el régimen de Schengen, recordando que Ceuta tiene un régimen específico en los controles de salida por mar y aire.

La ciudad autónoma sigue en funcionamiento, aunque lo hace a base de una constante improvisación, con los servicios sociales y sanitarios al borde de lo que pueden gestionar.

La ‘no-go zone’: cuando los taxis dicen “ahí no entro”

Un aspecto que define el clima de seguridad en este lugar es la aparición de una zona que muchos ceutíes ya consideran como territorio prohibido. Según testimonios, hay un área específica donde numerosos taxistas se negan a trabajar, por miedo a posibles altercados con grupos de migrantes que aún no han sido regularizados ni reubicados. El término no-go zone, tan controvertido en otras ciudades europeas, ha llegado de manera abrupta a este enclave de apenas 19 kilómetros cuadrados.

Las repercusiones de esta realidad son diversas en el ámbito político y social:

Deteriora la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en todos los barrios.

Aviva el discurso de aquellos que hablan de una “invasión orquestada” y de un caos absoluto, como han denunciado algunas asociaciones de la Guardia Civil.

Incorpora una nueva variable en el debate acerca de la autonomía, la frontera y las relaciones con Marruecos, con la ciudad convertida en un escaparate internacional de la vulnerabilidad de las fronteras exteriores de la UE.

En el ámbito de la narrativa política, la existencia de un área donde los servicios básicos ingresan con reservas se torna en un arma para la oposición y para los discursos más exigentes en materia migratoria, tanto en Madrid como en Bruselas.

Impacto político: Sánchez entre Argel y el espigón

Esta crisis llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno central. La visita de Pedro Sánchez a Argelia y las tensiones con Rabat constituyen el telón de fondo de una oleada que muchas voces relacionan con decisiones judiciales sobre las “devoluciones en caliente” y el papel de las mafias del tráfico de personas. Desde La Moncloa se ha insistido en señalar a las redes criminales como responsables, aunque el presidente de Ceuta ha hablado abiertamente de “emergencia nacional” y ha exigido una respuesta coordinada con mando único.

Los puntos clave del impacto político incluyen:

Reaparición del debate sobre la capacidad de España para proteger sus fronteras y mantener la integridad territorial en Ceuta y Melilla.

y mantener la integridad territorial en Ceuta y Melilla. Presión sobre el Tribunal Supremo y sobre la interpretación de las sentencias que limitan las devoluciones inmediatas por vía marítima.

Foco europeo: la Comisión Europea asegura que no existen movimientos de migrantes desde Ceuta hacia el continente, pero la crisis se utiliza en varios países como un ejemplo de falta de control en la frontera sur.

Así, la ciudad autónoma se convierte en un tablero donde se cruzan tres partidas: la local, con la convivencia y los servicios al límite; la nacional, con la seguridad y la política migratoria bajo cuestionamiento; y la europea, con Schengen y la gestión de flujos irregulares en el centro del debate.

A pesar del despliegue militar y la tensión reinante, Ceuta sigue siendo un lugar lleno de peculiaridades: una ciudad donde en menos de media hora se puede pasar de observar a legionarios patrullando a familias disfrutando de un helado frente a la bahía; donde el espigón de El Tarajal ha dejado de ser solo un punto de referencia geográfico para transformarse en símbolo de la fragilidad de las fronteras; y donde los taxistas han incorporado un nuevo “no voy ahí” a su repertorio habitual.

La paradoja está en que, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja “reconsiderar viajar” a la zona, las playas siguen llenándose cada mañana, los chiringuitos continúan ofreciendo sus raciones y la ciudad intenta retomar su rutina entre blindados y estelas de arena. Ceuta, habituada a vivir en la frontera, una vez más demuestra que la normalidad allí siempre ha sido un concepto relativo.