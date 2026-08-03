Sánchez completa el ridículo arrodillándose ante Mohamed pese a la invasión de Ceuta

Cuando uno cree que ya lo ha visto todo de Pedro Sánchez, logra superarse.

La invasión de Ceuta ha desatado una crisis sin precedentes en la ciudad autónoma y la actitud del marido de Begoña ha sido resolverlo todo con una visita de una hora y media a la zona cero y marcharse a La Mareta a disfrutar del verano. No sin antes publicar una lista de música para alegrar los días.

Con un panorama complicado que no se va a solucionar en dos días, con miles de magrebíes y subsaharianos que se encuentran en las calles y playas de Ceuta porque la entrada masiva de personas ha desbordado los pocos recursos con los que contaba la ciudad fronteriza.

Pero, como la cosa todavía da para más, existe el riesgo de una posible crisis sanitaria, un polvorín que puede terminar en situaciones violentas; una crisis internacional, con varios países miembros queriendo suspender a España del espacio Schengen; Estados Unidos apoyando la reclamación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla; e incluso, con incendios forestales que todavía siguen generando situaciones complicadas. Aun con todo esto, el presidente del Gobierno ha decidido mantener su agenda vacacional y que los españoles resuelvan como puedan.

Y sí, los palmeros dirán que en La Mareta habrá un despacho y que el presidente estará informado, pero lo cierto es que un mandatario responsable debería estar en la zona, atendiendo una situación de emergencia nacional.

Y a eso hay que sumarle todo lo que rodea al CNI. Marlaska afirma que no recibieron avisos. Sin embargo, desde el lunes ha entrado gente. Muchísimos mensajes circulaban en las redes sociales. Y, además, el propio presidente ceutí denunció la situación.

No sabemos qué es más grave: que la Inteligencia no detectase ni pudiera tener conocimiento de este desplazamiento masivo hacia nuestras fronteras o que el Ejecutivo, habiendo recibido un informe del CNI, no haya hecho nada.

Y la guinda del pastel: Sánchez demostrando que es un vasallo de Marruecos, descartando cualquier participación de Mohamed VI en el asunto y asegurando que es un buen socio.

Josué Cárdenas aborda este y otros temas de actualidad en la edición de verano del ‘24×7’ de este lunes, 3 de agosto, junto al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.