El plan oculto de Sánchez y Mohamed VI para regalar Ceuta a Marruecos

Todavía se sienten las repercusiones del asalto masivo a Ceuta por parte de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, ese «socio fiable», como afirmó Pedro Sánchez. Tras cinco días, ninguna autoridad marroquí ha desmentido que estuviera detrás de la invasión; tampoco ha reivindicado la españolidad de Ceuta y Melilla ni, mucho menos, ha prometido tomar medidas para evitar que suceda algo similar en el futuro.

Lo cierto es que, tras ver al marido de Begoña arrodillarse ante Mohamed VI, asumir el mismo discurso y, ahora, a Marlaska diciendo «son cosas que ocurren», cada vez parece más probable que haya un plan oculto de ambos para entregar las ciudades autónomas a Marruecos.

Después de todo, ya lo hizo el líder del PSOE con el Sáhara Occidental.

Josué Cárdenas aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7 edición verano’ de este miércoles, 5 de agosto, junto al activista saharaui Taleb Alisalem.