Sánchez prohibió al Rey ir a Ceuta en plena invasión

Lo hemos visto en el fango y soportando la rabia de la gente en Paiporta mientras Pedro Sánchez huía cobardemente; en zonas incendiadas, también con las víctimas de Adamuz y en cualquier catástrofe o evento relevante en España. Sin embargo, no lo hemos visto en Ceuta.

¿Por qué el Rey no visita ninguna de las ciudades autónomas?

De hecho, Felipe VI se reunirá con el presidente en Baleares en lugar de hacerlo sobre el terreno. De hecho, ha visitado Marruecos, pero no Ceuta ni Melilla.

La clave no está en la Zarzuela, sino en la Moncloa y en la claudicante relación con Marruecos, que se ha profundizado con el marido de Begoña en el poder.

Pedro Sánchez teme tremendamente a Mohamed VI. Y, para evitar que se moleste, ha impedido cualquier visita a las ciudades autónomas, pese a ser tan españolas como cualquier otra ciudad del territorio.

Si hay un momento en el que el rey debe ir a Ceuta es ahora, tras la invasión masiva impulsada desde Rabat. Si hay un momento para recordar y reivindicar la españolidad de dos ciudades que preceden al reino de Marruecos, es ahora.

Y el rey tendría que ir.

Josué Cárdenas aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7 verano’ de este jueves, 6 de agosto, junto con el abogado Eduardo Martín Duarte.