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Pérez-Reverte se descojona del último desvarío de Antonio Papell con Ceuta: «Disfruten esta maravilla»

El presunto periodista y escritor es una máquina de tuits que justifican lo injustificable para proteger al Gobierno de Pedro Sánchez, sin importar el tema o las evidencias que lo retratan

Pérez-Reverte se descojona del último desvarío de Antonio Papell con Ceuta: «Disfruten esta maravilla»
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Hay personajes que dan pena ajena, y después está Antonio Papell.

El presunto periodista y escritor es una máquina de tuits que justifican lo injustificable para proteger al Gobierno de Pedro Sánchez, sin importar el tema o las evidencias que lo retratan. En especial, todo lo que tiene que ver con la corrupción que carcome al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña.

Y el último tema sobre el que ha opinado el sanchista empedernido, como no podía ser de otra forma, es la invasión de Ceuta desde Marruecos por parte de más de 70.000 personas.

Y la reflexión es para mear y no echar gota:

«¿No será que el Gobierno ceutí se enteró con antelación de que se produciría la invasión y se lo ocultó al Gobierno de la nación? Ninguna deslealtad del PP sorprende».

Es decir, para Papell todas las llamadas y avisos, incluso públicos, por parte del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, no son válidos, y deja caer que fue el dirigente popular el responsable del asalto masivo. No el hecho de que Interior y Justicia no pongan los medios necesarios para garantizar la integridad territorial, ni hayan prestado atención a los informes de los Cuerpos de Seguridad; que Exteriores no tenga una postura firme, pero respetuosa, con Marruecos; o que el presidente estuviera «desaparecido» durante varias horas.

Esto no lo iba a dejar pasar el escritor Arturo Pérez-Reverte, que alucinó con la capacidad inventiva del lacayo sanchista:

«Disfruten de esta maravilla».

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