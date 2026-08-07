Chencho Arias sentencia al Gobierno Sánchez tras la invasión de Ceuta: «Bochornoso»

El exembajador de España en la ONU, Inocencio Arias, ha participado en el ‘24×7’ edición verano para analizar la situación en Ceuta tras la invasión sufrida en la ciudad autónoma.

En una conversación con Alfonso Rojo y Josué Cárdenas, Chencho ha sido demoledor con Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria. El diplomático no se cortó a la hora de señalar la “complacencia total” del Gobierno con Marruecos y recordó el misterio que rodea la política exterior del presidente y que calificó de «bochornosa».

Arias también cargó contra Fernando Grande-Marlaska, al que definió como «el segundo mayor mentiros del reino», detrás del marido de Sánchez.

Una entrevista imperdible, en la que Arias abordó diversos temas e incluso tuvo tiempo de hablar del Real Madrid y sus fichajes de cara a la próxima temporada.