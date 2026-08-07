¿Ceuta y Melilla serán marroquíes si Sánchez sigue de presidente?

La pregunta es casi capciosa. Pero no por ello menos válida.

Después de lo que hemos visto estos ocho años con el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, el asalto a Melilla en 2021, el acercamiento a regímenes autoritarios, el aislacionismo en Europa y la miríada de prebendas que ha entregado Pedro Sánchez a quienes quieren destruir España, ¿nos sorprendería que entregase Ceuta y Melilla?

Marruecos sabe algo muy gordo del marido de Begoña y lo descubrió tras infectar su móvil con Pegasus. Casualmente, los de Mohamed también hackearon a Marlaska y a Robles, los únicos dos ministros que no han cambiado en estos ocho años de sanchismo.

¿Qué tienen para que Sánchez se haya convertido en un vasallo? ¿Es la pistola humeante que demuestra, sin lugar a dudas, que es el 1 de la mafia socialista?

Lo cierto es que, con Sánchez en el poder, la integridad territorial de España está en riesgo. Y no solo por las ciudades autónomas, sino también por el poder que han obtenido los independentistas.

Este y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este viernes, 7 de agosto, junto al exembajador Ignacio Arias y al exeurodiputado Javier Nart.