Javier Nart arroja luz sobre lo que puede tener Marruecos de Sánchez tras hackear su móvil en 2021

El abogado y exdiputado del Parlamento Europeo Javier Nart ha analizado en el ‘24×7 edición verano’ la situación migratoria de Ceuta tras la invasión sufrida.

Estima que este asalto masivo a la frontera no es algo espontáneo y considera que Marruecos tiene un papel organizador. En este sentido, destaca que existe «una guerra híbrida» en la que el reino de Mohamed VI utiliza a la población civil como un activo, siguiendo los pasos de la Marcha Verde con la que invadió el Sáhara Occidental.

No oculta su temor por la inacción de Sánchez y lo que puede representar para la integridad nacional.

Nart subraya que cualquier persona extranjera que ingrese en un territorio sin cumplir la normativa tiene que ser expulsada.

Señala que el Ejecutivo tenía información sobre el riesgo y no hizo nada. E incide en que Marruecos tiene que tener algo para poder ejercer presión sobre Sánchez y que no es de carácter geopolítico porque, tras cinco años, ya habría perdido utilidad.

También hizo referencia a la polémica no visita del rey a la ciudad autónoma. Incide en que Felipe VI quiere ir —y ha tenido gestos en esa dirección, como el encuentro con el presidente ceutí—, pero que depende del Gobierno socialista.

Mientras se confirma que el Gobierno de Pedro Sánchez miente como un bellaco sobre el número de invasores que permanecen en la ciudad autónoma y sobre la capacidad real de acogida, el papel desempeñado por Marruecos y la respuesta del Ejecutivo español siguen siendo objeto de discusión.

En Periodista Digital, Javier Nart, abogado y exdiputado del Parlamento Europeo, analiza el entuerto y se muestra muy crítico con la actuación del Gobierno.

Nart asegura que el «buenismo institucional» ha conducido a España a una situación extremadamente preocupante. Y añade ahora «una palabra más gruesa, que es castración».

El ex eurodiputado vincula también la crisis actual con el espionaje sufrido por miembros del Gobierno mediante el sistema Pegasus y sostiene que la información obtenida pudo influir en decisiones posteriores del Ejecutivo.

En este sentido, recuerda que Pedro Sánchez asumió la posición marroquí sobre el Sáhara «sin comunicación al Consejo de Ministros y sin comunicación a la oposición» y sostiene que aquella decisión se adoptó porque «Marruecos le dictó esa posición».

«Si alguien piensa que estas invasiones son un movimiento espontáneo es que no conoce Marruecos»

Respecto a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, Nart sostiene que no se trata de un movimiento espontáneo.

«Claro que lo conoce, porque lo organiza. Y esto es una parte de una guerra híbrida», afirma al ser preguntado por el papel de Marruecos.

Según explica, existió una organización previa, con «camiones organizados que llevaban gente hacia Ceuta», y asegura que incluso «se ve a gendarmes marroquíes ayudando y dirigiendo a los muchachos».

«Marruecos lo organiza. Esto es una parte de una guerra híbrida»

Preguntado expresamente por el empleo del término «guerra híbrida», Javier Nart insiste en mantener esa definición.

«Es evidente que es una guerra híbrida porque Marruecos tiene una reivindicación permanente», sostiene.

A su juicio, este tipo de actuaciones sirven además como «espita de escape» ante los problemas internos del país vecino.

Nart defiende que una entrada masiva de estas características difícilmente puede producirse sin la implicación de las autoridades marroquíes.

«Es imposible que se produzcan estas invasiones sin el conocimiento, impulso y estructuración por parte de Marruecos», asegura.

Sobre las consecuencias internacionales de la crisis, el abogado considera especialmente preocupante la posición en la que queda España dentro de la Unión Europea.

Que «22 países sobre 27 marquen con enorme dureza la actitud española» demuestra, a su juicio, la debilidad de la posición de España.

Nart sostiene, además, que Marruecos pretende demostrar que puede controlar Ceuta y Melilla «sin disparar un solo tiro» y sin que España sea capaz de impedirlo.

«Lo que tiene que hacer España no es confrontar, es evitar y mostrar una posición muy clara»

Javier Nart defiende que la respuesta española debe centrarse en reforzar su posición internacional, particularmente dentro de la Unión Europea, y evitar una confrontación directa con Marruecos.

«Lo que tiene que hacer España no es confrontar, es evitar, y para eso tiene que mostrar una posición muy sólida y muy clara respecto a Marruecos, sobre todo con la Unión Europea», afirma.

El ex eurodiputado lamenta especialmente que 22 países de la Unión Europea hayan llamado la atención a España por su actuación.

Y concluye con una frase que resume su preocupación:

«A mí, como español, me duele».