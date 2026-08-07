Pablo Cambronero estalla contra el ‘astrónomo’ Pedro Sánchez por su vídeo sobre el eclipse: «¿Psicopatía y/o crueldad?»

De esperpento en esperpento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al parecer, se ha acostumbrado a publicar vídeos sin sentido en sus redes sociales en los peores momentos.

Si en plena crisis por la invasión de Ceuta por parte de más de 70.000 personas el líder socialista —o su equipo de comunicación— no tuvo mejor idea que hacer una publicación con una lista de canciones para el verano, ahora ha reforzado su apuesta colgando consejos para ver el eclipse total que tendrá lugar este 12 de agosto.

Pero no son las únicas pifias del líder socialista.

El propio Pedro Sánchez, en pleno fin de semana de emergencia, se dedicó a grabar un TikTok recomendando lecturas y música para el «ocio». Como si los afectados por los incendios, hacinados en naves o viendo cómo sus casas y cultivos ardían, tuvieran tiempo o ganas de disfrutar de su lista de reproducción personal. El mensaje es claro: mientras los ciudadanos sufren, el presidente posa para su álbum particular y busca «likes». Un narcisismo que roza lo patológico, especialmente cuando los bomberos y los vecinos luchan contra el fuego sin que el Gobierno parezca estar a la altura.

Por todo esto, el exdiputado Pablo Cambronero estalló de indignación, acompañando el vídeo del presidente astrónomo con un duro mensaje:

«El presidente ha tenido unos minutos para, desde su palacio vacacional pagado por todos, aconsejaros cómo disfrutar del eclipse. Mientras, Ceuta sigue invadida, los daños de los incendios continúan y medio Gobierno está imputado o en prisión».

Por eso plantea una pregunta contundente: «¿Psicopatía y/o crueldad?».