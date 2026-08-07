Trump señala directamente a Sánchez por la invasión de Ceuta: «Es consecuencia de su vergonzosa negativa a proteger la soberanía»

Retratado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado un duro mensaje en su perfil oficial de X (antes Twitter), en el que responsabiliza directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la invasión masiva de Ceuta.

«The invasion of tens of thousands of migrants into Ceuta is a direct consequence of the Spanish government’s shameful refusal to defend their sovereignty, secure their borders, and protect their people». [La invasión de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta es consecuencia directa de la vergonzosa negativa del Gobierno español a defender su soberanía, asegurar sus fronteras y proteger a su pueblo].

The invasion of tens of thousands of migrants into Ceuta is a direct consequence of the Spanish government’s shameful refusal to defend their sovereignty, secure their borders, and protect their people. https://t.co/czrkyzaDQv — Department of State (@StateDept) August 6, 2026

El órgano responsable de la política exterior y de las relaciones internacionales del país norteamericano citó en su publicación un artículo de *POLITICO*.

En el texto, señalan que la Administración Trump disipa los temores de que estuviera cuestionando la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, ya que un reciente informe del Congreso de Estados Unidos describía tanto a Ceuta como a Melilla como enclaves ubicados en «territorio marroquí» y se mostraba favorable a negociar el «estatus futuro» de ambas ciudades. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, insistió en que no ha habido ningún cambio en la política estadounidense respecto a los enclaves.

«Estados Unidos apoya de manera inequívoca la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla», afirmó.

En este sentido, subrayó que el informe del Congreso no representa la posición oficial del Gobierno estadounidense ni constituye legislación de Estados Unidos.

Señaló que esas versiones son «impulsadas por actores malintencionados que desean desviar la atención de la vergonzosa negativa del Gobierno español a defender a su pueblo de la invasión migratoria de su territorio en Ceuta».

Insistió en que el Gobierno de Sánchez es el único responsable de la crisis de la semana pasada, en la que 72.000 migrantes entraron en situación irregular.