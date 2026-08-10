¡Marruecos prepara ya una nueva invasión de Ceuta mientras Sánchez y su gobierno se eclipsan!

Once días después del mayor asalto a nuestras fronteras, Pedro Sánchez y su Gobierno han abandonado a su suerte a los ceutíes. No solo se ha ido de vacaciones mientras miles de personas que entraron de forma irregular han colapsado Ceuta, sino que, además, la falta de acción es cada vez más notoria.

Al día siguiente de producirse la invasión, el Ejecutivo aseguró que casi todos habían sido devueltos. Sin embargo, solo basta un recorrido por las calles de la ciudad fronteriza para entender que no es así.

Y los riesgos en una ciudad desbordada son evidentes: hacinamiento, hambre, basura, riesgo de crisis sanitaria y, para completar la situación, la denuncia de al menos seis chicas menores de edad que han sido violadas.

Para colmo, la tensión aumenta cada día de camino a ese 15 de agosto en el que se ha hecho un llamamiento a una nueva invasión de Ceuta.

Y, mientras tanto, el marido de Begoña, su Gobierno y su partido, «eclipsados» por su irresponsabilidad, su inutilidad y su falta de humanidad para resolver las situaciones que se presentan.

Eurico Campano analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7 – edición verano’ de este lunes, 10 de agosto, junto al diputado Carlos García Adanero.