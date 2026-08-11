Marruecos exige ahora a Sánchez que no trafique con sus MENAS y se los devuelva

La crisis en Ceuta tras la invasión se le sigue atragantando a Pedro Sánchez, pese a que se encuentra de vacaciones y publicando vergonzosos vídeos en TikTok mientras España está en una situación delicada debido al asalto masivo a la frontera de la ciudad autónoma y a los incendios que siguen devorando al país.

Para sumar al esperpento, el baile de cifras que ha habido desde el primer momento por parte del Gobierno de Sánchez ahora se complica con la situación de los menores no acompañados (MENAS). Miles de menores de edad se encuentran acampando fuera de las comisarías para intentar ser filiados y poder acceder a las ayudas del Estado. Sin embargo, el colapso es total. No hay funcionarios para tramitar la ingente cantidad de solicitudes y tampoco hay recursos para atender a tantas personas.

En medio de todo esto, una comunicación de Mohamed VI ha caído como un bofetón para el marido de Begoña: ha exigido que los menores sean devueltos a su país para reunirlos con sus padres. El mismo llamamiento que hacen el PP y Vox.

La respuesta del Ejecutivo ha sido el silencio y, mientras tanto, Ceuta está colapsada y los ceutíes, desesperados ante la inminencia de un estallido social que, afortunadamente, no se ha producido.

Eurico Campano aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7 – edición verano’ de este martes, 11 de agosto, junto al exdiputado Mario Garcés.