¡Ceuta en estado de guerra!

La crisis en Ceuta se agudiza.

Todos los ministros del Gobierno anuncian una «normalidad» inexistente que solo crispa a los ceutíes, que sufren una situación inédita.

Desde el presidente Pedro Sánchez, que se ha ido de vacaciones —y las ha suspendido solo para irse a Yebes a ver el eclipse—, hasta el ministro Albares, afirmando que «van a devolver a todos»; Marlaska y sus despliegues para «proteger ante el eclipse»; o la mema Mónica García, asegurando que no hay crisis sanitaria pese a las denuncias de los médicos, desbordados por casos de enfermedades que ya estaban erradicadas en la ciudad autónoma.

La estrategia política de Moncloa y Ferraz es clara: obviar la realidad y afirmar que no pasa nada y que todo está bien. Como si esto fuera 1984, la novela de Orwell.

Sin embargo, la realidad es tozuda.

Ceuta está en un auténtico estado de guerra. Desbordada por los inmigrantes que todavía no han sido devueltos a Marruecos. Y lo peor es que se anuncian planes sin saber siquiera cuántas personas son.

Y la gran pregunta es: ¿qué pretende Sánchez al no hacer nada? ¿Cómo pretende sacar provecho de la situación? ¿Pretende que todo se salga de control para plantear una cogobernanza con Marruecos?

Eurico Campano analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7 – Edición verano’ de este miércoles, 12 de agosto, junto al coronel de Infantería retirado Diego Camacho y el escritor, experto en inteligencia y excorresponsal de guerra Eric Fratini.