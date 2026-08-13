'24X7 - EDICIÓN VERANO'

¡Margarita Robles se ríe de los vecinos de Ceuta en su cara!

Archivado en: Periodismo Online

Noticia increíble: un miembro del Ejecutivo sanchista da la cara y aguanta el chaparrón. Fue Margarita Robles, quien, en su visita a Ceuta —participando en la penosa procesión impuesta desde Moncloa, en la que cada día va un ministro diferente a la ciudad autónoma para aparentar que hacen algo—, recibió las reclamaciones e insultos de los ceutíes.

Pese a lo «loable» del gesto —el mínimo exigible a cualquier político, pero que en esta España es extraordinario—, lo cierto es que la ministra de Defensa se rio de los ceutíes.

Porque, pese a escuchar sus críticas y defender que Ceuta «no es española, sino españolísima», lo cierto es que seguirán en la misma situación y que el Gobierno no va a aumentar el despliegue de efectivos y recursos ni, mucho menos, tomará una postura firme con Marruecos para evitar que algo así pueda volver a ocurrir o que sigamos presos del chantaje de Mohamed, debido a que muy probablemente tenga algún material personal con el que extorsiona al marido de Begoña.

Eurico Campano aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7 – Edición Verano’ de este jueves, 13 de agosto, junto al experto en comunicación Víctor Sánchez del Real y el capitán de navío retirado y exmiembro del CESID y del CNI, Jaime Rocha.

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