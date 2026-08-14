Díaz-Pache se descojona de Ramón Espinar por su pifia con el eclipse en Galicia: «No os metáis con él»

Ramón Espinar es alguien que no se cansa de hacer el ridículo.

En televisión y en redes sociales.

El comunista reconvertido en activista sanchista suele dar opiniones con las que se autorretrata por tener rabo de paja o genera burlas por lo disparatado o absurdo de sus afirmaciones. La última ha sido por el eclipse total del pasado miércoles.

El expodemita afirmó que en La Coruña habían desembarcado 400.000 extranjeros procedentes de cruceros y que nadie se quejaba de ellos ni hablaba de invasión como se hace con Ceuta.

«A la bahía de A Coruña empiezan a llegar inmensas moles de hierro de las que, con la excusa del eclipse, se calcula que van a descender 400.000 extranjeros con intención de acabar con las provisiones locales. Casi el doble de la población de la ciudad. ¿Se hablará de invasión?».

La comparación es tan absurda que no hay por dónde cogerla.

Por un lado, el ‘genio’ iguala la llegada de unos turistas con visados en regla, en barcos legales que zarpan el mismo día y que solo pasan unas horas en los puertos donde desembarcan —dejando ingentes cantidades de dinero en los negocios locales—, con la irrupción masiva de decenas de miles de personas que atraviesan una frontera de forma irregular, desbordan las capacidades de atención del país al que acceden y se quedan en el territorio.

Pero es que, además, Espinar miente.

El popular Carlos Díaz-Pache, además de aludir a algunos de estos aspectos, destaca que no eran «400.000 extranjeros», como señalaba el comunista, sino poco más de 10.000, cuya llegada estaba prevista, por lo que no iban a «acabar con las provisiones locales», como afirmaba Espinar.

«Eran 11.300, avisaron de que venían, tenían los papeles en regla, pagaron por todo lo que consumieron en los negocios locales, se volvieron a sus barcos, y continuaron su viaje. No os metáis con Ramón».