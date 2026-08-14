¡Marlaska huye como una rata de los furiosos ceutíes!

Es un cobarde.

Y un miserable.

En definitiva, el peor ministro del Interior de la historia. Ese es el legado de Fernando Grande-Marlaska. En medio de la peor invasión que hemos sufrido en democracia, el sanchista ha sacado a pasear todas sus ‘bondades’: inutilidad para prevenir el asalto —muy probablemente desoyendo los informes de inteligencia—, nula capacidad de acción ante las advertencias del presidente ceutí, que había avisado durante diez días del aumento del flujo de inmigrantes, atacar y despreciar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que dirige y, por último, insultar a los ceutíes.

Nadie esperaba que tuviese los arrestos de Margarita Robles para aguantar el chaparrón de insultos, críticas y quejas ante la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez, pero nadie esperaba el nivel de cobardía que demostró.

Implantó un perímetro de seguridad, entró por un acceso trasero y, para completar el cuadro, insistió en la «lealtad» de Marruecos. Se le olvidan a Marlaska episodios históricos como la Marcha Verde, Perejil o, más recientemente, el asalto de 2021, situaciones que sucedieron por las órdenes de Rabat o con su connivencia, al igual que esta invasión.

Marruecos es un socio tan leal y fiable para España como Pedro Sánchez y su Gobierno. Y ya lo advirtió el coronel Camacho: Sánchez es peor enemigo para los españoles que el país africano.

Eurico Campano analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7 – Edición Verano’ de este viernes, 14 de agosto, junto al director de elcatalan.es, Sergio Fidalgo, y el vicesecretario general del PP vasco, Carlos García.